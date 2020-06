Gemeente laat 160 Haagse gebouwen onderzoeken op brandveiligheid

In juni 2017 kwamen in de Grenfell Tower meer dan zeventig bewoners om het leven kwamen toen een brand zich razendsnel verspreidde via de brandbare gevelplaten aan de buitenkant van de flat. Hierdoor ontstonden er veel vragen over de brandveiligheid van (hoge) gebouwen in Nederland. Volgens onderzoek door de Volkskrant zijn tot dusver in Nederland 114 risicopanden opgespoord die mogelijk brandonveilig zijn. Van de vijftig grootste gemeenten hebben slechts 28 die inventarisatie afgerond, aldus de krant.

De gemeente Den Haag is dus een van de gemeenten die nog bezig is met de inventarisatie. 'Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel bij zowel de vergunningverlening, het bouwtoezicht en de handhaving waar veel aandacht naartoe gaat. Maar het valt niet uit te sluiten dat een aantal van deze 160 gebouwen gebreken vertoont', aldus de gemeente.

Risicopanden

Volgens de rondgang van de Volkskrant zijn in onze regio in vijf gemeenten de inventarisaties naar brandveiligheid van gebouwen afgerond. Dat gaat om Leiden, Leidschendam-Voorburg, Delft, Gouda en Westland. In Leidschendam-Voorburg zouden twee risicopanden staan, in Gouda één. In Zoetermeer en Alphen aan den Rijn zijn de inventarisaties nog bezig. In de laatsgenoemde gemeente zijn wel al drie gebouwen aangemerkt als risicopand.