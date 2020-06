Brand in dak van Oranje Nassau College in Zoetermeer, school gewoon open

In Zoetermeer heeft woensdag op donderdagnacht brand gewoed in het dak van een middelbare school. Het gaat om het Oranje Nassau College aan de Clauslaan. Niemand was aanwezig in het gebouw toen de brand uitbrak, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden.

De brandweer moest een aantal stukken muur afbreken om het vuur te doven en had de brand rond 01.00 onder controle. De schade aan de buitenkant van het pand lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, aldus de Veiligheidsregio.

De school is donderdag gewoon open en alle lessen in het gebouw gaan volgens planning door, meldt een woordvoerder namens het Oranje Nassau College. 'Vanochtend was er door de inslag in delen van het gebouw geen stroom. De school was daardoor tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Inmiddels is de stroom weer hersteld en werken internet en telefonie zoals voorheen.'

Waterschade

'De schade aan het gebouw lijkt mee te vallen. Een klein deel van de pui is beschadigd en moet worden hersteld. Aan de binnenkant is er voornamelijk waterschade. Al het bluswater is opgeruimd', aldus de woordvoerder.