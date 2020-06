Bezorgde bewoners Scheveningen: 'Ze gebruiken hun wagen als moordwapen'

'Bij mooi weer begint dat al vanaf vijf uur', aldus Sylvia die aan de Vissershavenweg woont. 'En dan rijden ze hier als idioten door', vult een andere bewoner haar aan. 'Het lijkt hier soms het circuit van Zandvoort wel. Ik vind gewoon daar moet gewoon ingegrepen voor worden.' En daar is voorzitter Teun van Dijk van de bewonersorganisatie Havenkwartier het roerend mee eens. 'Ja, iedereen die te hard rijdt, kun je asociaal noemen.'

'Het lijkt hier soms het circuit van Zandvoort wel'

Sylvia toont filmpjes die ze vanuit haar huis heeft gemaakt. Daarop is te zien hoe snelle wagens haar deur voorbij scheuren. 'Op het moment dat deze straat ontzettend druk is met fietsers, kindjes, mensen die oversteken en jij trekt vol je gas open en jij gaat met lachgas achter het stuur en jij gaat hier met 120 kilometer over de straat. Dan gebruik jij je auto als een moordwapen.'

'Doe even normaal'

Ze wijst daarbij op een auto-ongeluk dat hier begin april plaatsvond. Daar zou lachgas in het spel zijn geweest en de bestuurder zou te hard hebben gereden. 'Die knalde op een auto die net netjes aan het uit parkeren was en die is hier de stoep terechtgekomen. De auto kwam tot stilstand tegen deze containers,' terwijl ze wijst naar de bakken die er nog steeds staan. 'Gelukkig liepen daar net geen mensen.'

Politie aan de Vissershavenweg | Eigen foto

En het racen zou niet alleen spelen aan de Vissershavenweg. De plaatselijke bewonersorganisatie krijgt ook klachten over de omliggende wegen. Van Dijk: 'Het is helemaal niet nodig om hier over de Westduinweg boven de 50 kilometer te rijden, ook al is het leuk. Of hier op de Schokkerweg even gas te geven. Nee doe even gewoon, doe even gezond, doe even normaal.'

Politie en gemeente: 'Er is niet maar een oplossing'

Maar zolang de racefanaten dat zelf niet doen, hoopt de buurt dat de gemeente of de politie ingrijpt. Daarvoor hebben ze ieder een eigen oplossing. Sylvia: 'Zet hier handhavers neer. Ze weten wanneer het losgaat.' En enkel waarschuwen heeft volgens haar geen zin. 'Ik denk dat de oplossing echt zit in lik-op-stuk-beleid. Misdraag jij je, dan word jij gestraft.' Van Dijk heeft een ander idee. 'Handhavers kunnen het hier niet vierentwintig uur in de gaten houden. Dus zet er een flitspaal neer. Die staat er wel continu. Dan worden de hardrijders beloond. En beloond is dan met een mooie boete.'

De politie en de gemeente gaan niet op de specifieke oplossingen in. Beide zeggen de klachten te herkennen en het zeer serieus te nemen. De politie en gemeente zeggen hierin samen op te trekken. Ze werd er de afgelopen periode extra gecontroleerd en werden er wegen afgesloten. 'Maar', laat een woordvoerder van de gemeente weten, 'er is niet een oplossing voor het probleem.'

'Het moet eindelijk een keertje afgelopen zijn'

De buurt wil echter niet langer wachten, een bewoner: 'Ik snap wel dat ze al druk genoeg bezig zijn, maar laten we eens een keertje daadwerkelijk tegen op gaan treden. Dat de bewoners van Scheveningen hier geen last meer van hebben. En dat het eindelijk een keertje afgelopen is met die ellende, want het is niet normaal meer.'

LEES OOK: Groep de Mos wil 'patsercontroles' op Scheveningen vanwege overlast omwonenden