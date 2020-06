Eerste commerciële vlucht sinds maanden vertrekt vanaf Rotterdam The Hague Airport

Met een kleine vertraging is donderdagochtend om 8.00 uur de eerste commerciële passagiersvlucht sinds 22 maart vertrokken vanaf Rotterdam The Hague Airport. Alle reizigers moeten op het moment dat zij het vliegveld betreden mondkapjes dragen, zo ook tijdens de vlucht. Van twijfel over de gezondheidsrisico’s is bij de passagiers weinig te merken.

'Ik heb geen moment getwijfeld, echt geen moment', zegt een van de passagiers van vlucht HV5203 van Transavia richting Faro (Portugal). 'Het is wat dat betreft net of je in een bus stapt, daar moet je ook een mondkapje op hebben. En wat dat betreft zie ik geen verschil tussen een bus of een vliegtuig.'

De communicatie vooraf en de maatregelen die in het vliegtuig zijn genomen, geven me vertrouwen, zegt een andere vakantieganger. 'En bovendien, we moeten toch leven hè', voegt hij er lachend aan toe.

Maatregelen

Voor zowel de luchthaven als voor vliegtuigmaatschappij is het weer even wennen, deze eerste vlucht. 'Het vliegveld is vandaag weer een beetje ontwaakt', zegt commercieel directeur van Rotterdam The Hague Airport Desiree Breedveld. 'We zijn al een tijdje klaar met de voorbereidingen. Er zijn lijnen gezet, er staat diverse plekken desinfecterende vloeistof en we hebben de passagiers uitgebreid voorgelicht over de maatregelen.'

Met de eerste vlucht naar Faro komt het commerciële vliegverkeer weer langzaam op gang. 'Vandaag is de eerste vlucht, maar we hopen dat we in de loop van het zomerseizoen weer op het rond niveau zitten van het vorig zomerseizoen. Het zal echt nog wel minder zijn, want we blijven gebonden aan de anderhalve meter.'

