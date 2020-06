Handelen politie bij anti-racismedemonstraties onder de loep

Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd (46) bij zijn aanhouding, gingen over de hele wereld mensen de straat op om te demonstreren, ook in Nederland. Op 1 juni protesteerden duizenden mensen op de Dam in Amsterdam tegen racisme. Er was kritiek op de demonstratie omdat niet over anderhalve meter afstand kon worden gehouden. De demonstratie bracht burgemeester Halsema in een lastig parket, omdat zij niet goed gehandeld zou hebben, door niet in te grijpen. Een dag later in Den Haag ging het wel goed.

Toen kwamen op het Malieveld in Den Haag duizenden mensen samen. Zij hielden wel genoeg afstand. De organisatie had stippen op het gras gespoten om anderhalve meter aan te geven en er werden mondkapjes uitgedeeld. Een dag later legde Rotterdamse burgemeester Aboutaleb de demonstratie stil in zijn stad omdat mensen niet genoeg afstand hielden vanwege de drukte. Ook de Black Lives Matter demonstratie afgelopen zaterdag in Leiden verliep zonder problemen.

Informatie

De Inspectie richt zich in het onderzoek onder meer op de manier waarop de politie-eenheden informatie hebben ingewonnen over de opkomst. Ook kijkt zij welke operationele beslissingen voorafgaand aan en tijdens de demonstraties zijn genomen.

Het inschatten van het aantal demonstranten en het handhaven van de openbare orde tijdens een demonstratie is voornamelijk een politietaak, stelt de Inspectie. Het doel van het onderzoek is om de opkomst beter te kunnen inschatten en daarvan te leren. Het onderzoek richt zich ook op de besluitvorming van de politie tijdens de betogingen.

