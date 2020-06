Waar is Peet de klompenman uit Delft?

Peet de klompenman rijdt normaliter met zijn grote elektrische bakfiets naar het centrum van Delft. Daar laat hij zien hoe klompen gemaakt worden. Peet is enorm fan van oer-Hollandse ambachten en vooral klompen maken vindt hij enorm leuk om te doen.

'Ik vind het belangrijk om te laten zien dat je heel veel met je handen kunt maken. Maar ik maak ook kaarsen en doe aan pottenbakken en wol karnen. Ik heb een entertainment bedrijf maar de klompenkar is puur hobby', vertelt Peet.

Van Delfts centrum naar de achtertuin

'Ik ben dit jaar nog niet één keer met de kar naar Delft geweest. Er zijn geen toeristen en daarbij is het niet verstandig om allemaal mensen om je kar te hebben staan. Het is toch groepsvorming en dat gaat nu gewoon niet.' Peet maakt zijn klompen nu in de achtertuin. 'Ik ga nu naar de mensen toe, bijvoorbeeld naar scholen en verzorgingshuizen. Op die manier kun je wat beter die groepsvorming onder controle houden', zegt Peet terwijl hij een stuk hout schaaft.

Peet de klompenman voor zijn huis in Den Hoorn | Foto: Omroep West

'Ik mis iedereen enorm, maar ik kom terug' - Peet Vermeulen

Voorlopig is Peet dus nog niet terug te vinden op de Markt in Delft. 'Ik vind het echt heel jammer, het is zo leuk om te doen. Normaliter zie je toeristen van over de hele wereld en ze vinden het erg leuk om te zien hoe de klompen gemaakt worden. Daarbij krijg ik altijd een bakje koffie van de uitbater van Willem van Oranje en er komt altijd een man mij een raketje brengen. Gek genoeg heb ik geen idee wie dat is', vertelt Peet lachend. 'Ik mis iedereen enorm, maar ik kom terug.'

Peet de klompenman werkt nu vanuit zijn achtertuin | Foto: Omroep West

LEES OOK: Smalle en drukke straten mijden met social distancing kaart TU Delft