Erik maakte docu over uitgestorven Den Haag: 'Over vijf jaar is het goed om eens terug te kijken'

De Westdoc 'Het is stil in de stad' is zaterdag vanaf 17.00 uur elk uur te zien op TV West tot zondag 16.00 uur.

De eerste week van de intelligente lockdown werkte ik voor de nieuwsredactie van Omroep West. Maar na een week dacht ik: ik moet deze opeens gekke wereld vastleggen. Het was overal stil op straat, wat een verademing. Ik hoorde en zag opeens alles anders. Mensen ontweken elkaar, drukten met hun elleboog op het stoplichtknopje. Alles was anders en het werd onwerkelijk mooi weer.

Dus ik besloot te doen wat ik het liefste doe: ik pakte mijn camera en ging de stad in. De eerste dag kwam ik glazenwassers tegen met gasmaskers op en een postbezorger die vertelde dat corona de straf was van de politie van Allah. Gekte in de leegte.

De stilte en leegheid was mooi om vast te leggen. Maar de stilte werd mooier als er iemand tevoorschijn kwam. De mensen die ik tegenkwam wilden allemaal hun verhaal kwijt. De vijand corona is van ons allemaal! Iedereen had zijn eigen 'corona-belevenis' en wilde die graag delen.

'Ik hoop dat we wat liever worden voor elkaar en voor de aarde' - surfster over de coronaperiode

De gesprekken mondden vaak uit in filosofische gesprekken over de toestand van de wereld en aarde. Heel veel mensen spraken over hoop voor straks en wat we kunnen leren van deze tijd van stilstand. 'Ik hoop dat we wat liever worden voor elkaar en voor de aarde', vertelde een meisje met waterige surf-oogjes.

Erik Kooyman aan het filmen in de Scheveningse haven | Eigen foto

De coronacrisis bracht veel mensen al snel in beweging. Ze gingen koken voor anderen, verzorgden mensen of richtten zich op vermaak. 'Er is veel socialiteit bij de mensen', zei ome Henk die een maaltijd kreeg aangereikt door het raam. De vele initiatieven leverden mooie verhalen op van mooie momenten van 'zorgen voor elkaar met hindernissen'.

Na een tijdje had ik het gevoel dat ik aan de rand van corona aan het filmen was, ik besloot naar de ziekenhuizen te gaan om daar te filmen. In het HagaZiekenhuis liep ik een dag mee met Machteld van Kerpel, ic-verpleegkundige op de COVID-afdeling.

Volledig ingepakt was het lastig filmen, want mijn lens besloeg steeds door mijn beschermingsbril. Het was heel indrukwekkend om in het ziekenhuis te zijn, een coronapatiënt worstelde met weer zelf ademen of toch aan de beademing. Het waren heel bijzondere momenten om te zien en te filmen.

'Als het over vijf jaar weer een normale wereld is, dan is het goed om nog eens terug te kijken' - Erik Kooyman over Het is stil in de stad

De documentaire 'Het is stil in de stad' is echt een kijkfilm geworden en ook divers Haags. Met gewone mensen, dus geen virologen of kenners. Ik heb vooral veel in beeld gebracht, want beeld vertelt meer dan gepraat en ruis, dus de film is echt om te kijken. Zeker als het straks over vijf jaar weer een normale wereld is, dan is het goed om nog eens terug te kijken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de stille, rustige wereld van corona nu al mis.

