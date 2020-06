Slachtoffer schietpartij Haagse Bezuidenhout in gezicht geschoten, man uit Eindhoven opgepakt

De politie heeft een 52-jarige man uit Eindhoven aangehouden voor zijn rol bij een schietpartij in de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag. Bij de schietpartij raakte op 6 mei een 48-jarige man gewond in zijn gezicht. De Eindhovenaar is twee weken geleden al aangehouden voor zijn poging de Hagenaar te vermoorden en zijn voorarrest is donderdag met negentig dagen verlengd.

Het slachtoffer werd op woensdag 6 mei om 22.45 uur neergeschoten toen hij zijn woning verliet. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wachtte een man het slachtoffer op en schoot deze in zijn gezicht. De Hagenaar kon terug zijn woning invluchten en 112 bellen. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij maakte heel wat los in de wijk Bezuidenhout. 'Je hoorde schieten, schreeuwen, schieten en wegrennen', vertelde een van de getuigen die iets verderop woont. De bewoners zeggen vooral verbaasd te zijn dat dit in hun 'keurige' Bezuidenhout is gebeurd. 'Toch wel even schrikken', beschreef een andere buurvrouw. Ook zij hoort de knallen. 'Ik dacht dat er iets viel ofzo.'

Eindhoven en Helmond

Het OM vermoedt dat de aanleiding voor de schietpartij in de relationele sfeer ligt. Na het slachtoffer en getuigen gehoord te hebben heeft de politie op vrijdag 5 juni een 52-jarige man uit Eindhoven aangehouden omdat hij geprobeerd zou hebben het slachtoffer te vermoorden. Ook werden twee woningen in Eindhoven en Helmond doorzocht. In eerste instantie werd de verdachte vastgehouden in alle beperkingen, wat betekent dat de man alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. Deze beperkingen zijn donderdag opgeheven, en daarom heeft het OM de aanhouding van de man nu naar buiten gebracht.