Ouderen willen meepraten over opname op ic: 'Ze willen een rol in de beslissing hebben'

'Als er gekozen moet worden tussen mij een een jong iemand die nog een gezin heeft, dan vind ik het geen probleem als ze kiezen voor zo'n jong iemand.' Het is een uitspraak van 72-jarige vrouw die meedeed aan het onderzoek van Leyden Academy on Vitality and Ageing naar hoe ouderen de coronacrisis beleven. Volgens onderzoeker Jolanda Lindenberg zijn zij gaan nadenken wat ze willen. 'De een ziet af van een ic-opname, de ander zit nog vol strijdlust.'

Artsen hebben een protocol opgesteld voor een eventuele 'zwarte fase'. Dit is het moment dat er meer patiënten zouden zijn dan het aantal ic-bedden in Nederland. Na de uitbraak van de coronacrisis waren artsen bang dat we in Nederland in een dergelijke fase terecht zouden komen. Door de ic-capaciteit te verhogen is dit voorkomen.

Maar voor het geval dit in de toekomst toch nodig zou zijn is er nu een protocol waarin staat hoe om te gaan met een zwarte fase. Mensen die de meeste kans hebben snel op te knappen moeten in dat geval voorrang krijgen, aangezien een bed dan zo snel mogelijk weer vrijkomt. Daarna zouden zorgverleners en jongere generaties voorrang moeten krijgen.

Moeilijke keuze

Leyden Academy deed in april al een onderzoek onder bijna zestig senioren over hoe zij de coronacrisis beleefden. Tijdens de interviews bleek dat veel van de ondervraagden zelf al over het onderwerp hebben nagedacht. 'In Italië zagen we al voorbeelden hoe artsen deze moeilijke keuze moesten maken. En toen was nog onzeker hoe groot de piek in Nederland zou zijn. Dus veel van de ondervraagden hadden hier al een beslissing over genomen, ook al waren er ook senioren die hier juist niet over na wilden denken en zeiden dat ze het wel zouden zien als het zo ver zou komen', zo vertelt Lindenberg.

De senioren staan er verschillend in, zo merkten de onderzoekers. 'Er waren mensen van 80 die zeiden dat ze een mooi leven hadden gehad en dat ze dat anderen ook gunden, maar anderen voelden zich juist nog heel vitaal en strijdlustig. Die willen graag naar de intensive care omdat ze nog niet willen dat hun leven eindigt.'

Betrokken worden

De belangrijkste overeenkomst tussen alle ondervraagden is dat de ouderen graag betrokken willen worden bij een eventuele beslissing. 'Het gaat om hun leven, dus ze willen een rol in de beslissing hebben', zo vertelt Lindenberg. 'Het is opvallend dat de premier wel met jongeren in gesprek gaat over de gevolgen van de coronacrisis, maar niet met ouderen. Terwijl dit juist om hun leven gaat.'

