Op het dak van het Paard: Residentie Orkest en jongeren spelen nummers over racisme en ongelijkheid

Het optreden was een onderdeel van het maatschappelijke programma 'Symfonie 20-30' van het Residentie Orkest. 'Hierin geven we jongeren een stem rond thema's die nu in de maatschappij spelen. We koppelen hen aan een muzikant van het orkest en dat zijn hele bijzondere ontmoetingen.'

Donderdag traden drie van die muzikanten op het dak van het Paard op met drie van deze jongeren. 'Zij zijn meer van het spoken word', legt Tepl uit. 'Ze hadden een aantal nummers geschreven over thema's van deze tijd, zoals racisme en ongelijkheid. Het Residentie Orkest heeft hier muziek bijgemaakt, waarna drie leden als een schaduw achter de jongeren stonden om de muziek te spelen. Dat zorgde voor een heel indrukwekkend geheel.'

Deze nummers werden niet in een studio gespeeld, maar op het dak van het Paard. 'We willen de nummers straks niet alleen live gaan spelen, maar er moest ook een videoclip bijkomen. De jongeren zijn Haags, en wij zijn ook Haags, dus wat is er dan mooier om te spelen op het dak met een schitterend uitzicht over de stad', zo vertelt de artistiek leider.

De videoclip werd op het dak van het Paard opgenomen. | Foto: Omroep West

Tepl is erg tevreden over het resultaat. 'Het zijn jongeren die in Den Haag zijn geboren, maar waarbij de ouders ergens anders geboren zijn. Hier hebben zij heel mooie teksten over geschreven en zo is het een indringend muziekstuk geworden van twaalf minuten over thema's van deze tijd. En het zijn ontmoetingen van mensen die elkaar normaal niet zo snel tegen zouden komen. Het was erg inspirerend en een mooie start van tien projecten die we de komende tijd vorm gaan geven.'

Foto: Omroep West

