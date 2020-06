Zoetermeer dé plek voor nieuwe burgemeester Michel Bezuijen: 'Gevoel van euforie'

Michel Bezuijen wordt de nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Donderdagavond koos de gemeenteraad hem als voorkeurskandidaat. Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt over het algemeen de voordracht van de raad en benoemt de burgemeester per 1 oktober. De beoogde nieuwe burgemeester is blij met zijn voordracht. 'Ik heb een gevoel van euforie', vertelt Bezuijen. 'Zoetermeer is een fantastisch mooie stad en ik heb er veel zin in.'

De 53-jarige Bezuijen (VVD) is op dit moment burgemeester van Rijswijk. Hier trad hij in 2013 aan. Op 1 oktober mag waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker hem de ambtsketen omhangen als 22e burgemeester van de met 125.000 inwoners in omvang derde stad van Zuid-Holland.

Bezuijen is blij met de kans die hem door Zoetermeer wordt geboden. 'Ik heb met heel veel plezier in Rijswijk gewerkt, maar Zoetermeer is qua grootte een andere schaal. Het is de derde stad van Zuid-Holland, met allemaal mooie uitdagingen. Zoetermeer is een bestaande stad, maar groeit ook snel. Die facetten zorgen er voor dat ik heel veel zin heb om in Zoetermeer aan de slag te gaan.'

Charlie Aptroot

Bezuijen wordt de opvolger van Charlie Aptroot, die vanaf 2012 de burgemeester van Zoetermeer was. Op 30 maart van dit jaar nam Aptroot afscheid van de stad om met pensioen te gaan, maar binnen twee maanden keerde hij terug in de lokale politiek, dit keer als waarnemend burgemeester van Voorschoten. Aptroot liet op Twitter weten blij te zijn met de voordracht van de gemeenteraad.

Aptroot is niet de enige die donderdagavond al reageerde op de aanstelling van Bezuijen. De toekomstig burgemeester vertelt dat zijn telefoon niet stilgestaan heeft sinds de vertrouwenscommissie de keuze voor de burgemeester van Rijswijk bekendmaakte. 'Ik heb zoveel reacties gehad, mijn mobiel blijft gaan. Zowel uit Rijswijk als Zoetermeer heb ik al veel leuke berichtjes gekregen. Morgen maar de tijd nemen om alles te beantwoorden.'

Gevoel voor communicatie

Er hadden elf kandidaten gesolliciteerd om de nieuwe burgemeester van Zoetermeer te worden. Jordy Boerboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie die verantwoordelijk was voor de sollicitatieprocedure laat weten waar de commissie naar op zoek was. 'Een burgemeester met een uitstekend gevoel voor communicatie. Iemand die inzet op samenwerking en het meenemen van mensen. Maar bovenal een gebalanceerde eerste burger die met zichtbaar enthousiasme klaar staat voor Zoetermeer en de Zoetermeerders.'

Met die nieuwe burgemeester heeft de stad ook een nieuwe slogan. Stond Zoetermeer jaren bekend als 'Leasure City' maar, 'Vrijetijdsstad' bekt nou eenmaal niet zo lekker. Begin juni werd de nieuwe leus bekendgemaakt: Zoetermeer is dé plek. In elk geval voor de nieuwe burgemeester.

