Groot verdriet in Zoetermeer na overlijden oud-wethouder Bé Emmens: 'Hij was een aimabel mens'

Met groot verdriet is er in Zoetermeer gereageerd op het overlijden van oud-wethouder. Emmens overleed deze week onverwachts op 70-jarige leeftijd. Hij was van 2003 tot en met 2014 wethouder in de gemeente. De familie van Emmens heeft donderdag laten weten dankbaar te zijn voor alle berichten die ze hebben ontvangen.

Emmens vertegenwoordigde de VVD en was jarenlang voorzitter van de Zoetermeerse afdeling van de partij. In 2018 werd hij verkozen tot Lid van Verdienste van de partij. De VVD Zoetermeer laat dan ook weten geschokt en intens verdrietig te zijn door het overlijden van Emmens. 'Wij herinneren Bé als een mooi mens, met hart voor onze stad en voor onze partij. Bé heeft Zoetermeer een stukje mooier en beter gemaakt.'

Emmens was in die twaalf jaar dat hij in het college zat wethouder voor de portefeuilles Economie en Strategische ontwikkeling. In die functies heeft hij veel voor de stad betekend, 'door zich intensief en kundig in te zetten voor projecten als de inrichting van Dutch Innovation Park, de uitbreiding van Snowworld en de komst van station Bleizo. Ook voor onze partij was zijn inzet groot, waren zijn bijdragen van grote toegevoegde waarde en was zijn aanwezigheid altijd zo gewaardeerd', zo schrijft de partij. 'We zullen hem enorm missen.'

Ook politici met wie Emmens nauw samenwerkte reageren aangeslagen op het nieuws. 'Afschuwelijk bericht dat Bé Emmens is overleden. Hij was een goede (top)ambtenaar en vervolgens bestuurder', zo laat oud-burgemeester Charlie Aptroot weten, die veel met Emmens samenwerkte. 'Deskundig en aimabel, collegiaal en teamspeler. Ik wens zijn partner, kinderen en familie veel sterkte met dit grote onverwachte verlies.'

'Daar sluit ik mij volledig bij aan', schrijft Patrick van Domburg. Inmiddels is Van Domburg burgemeester van IJsselstein, maar tussen 2006 en 2014 zat hij samen met Emmens in het college van Zoetermeer. 'Zeer aimabel, overziend en geïnteresseerd mens met enorm veel kennis en ervaring. De herinneringen blijven.'

De familie van Emmens heeft via diverse social media laten weten dankbaar te zijn voor de lieve berichtjes die ze hebben ontvangen. 'Maandagmiddag zijn wij overvallen door het plotselinge overlijden van onze lieve partner, vader en opa. We zijn er kapot van. We willen iedereen bedanken voor alle lieve en mooie berichtjes die op verschillende plekken worden achtergelaten. Het steunt ons enorm om te zien hoezeer Bé werd gewaardeerd. We voelen ons op dit moment niet in staat om op alle mooie woorden te reageren.'

Het afscheid vindt zaterdag in besloten familiaire kring plaats.