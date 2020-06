Quick Boys strikt ervaren oud-eredivisiespeler

In de rubriek Sport Kort Amateurvoetbal hebben we aandacht voor het iets 'kleinere' nieuws vanuit de tweede divisie en derde divisie. Hier lees je het laatste nieuwtjes van de voetbalclubs uit onze regio.

24 juni:

Quick Boys heeft zich voor komend seizoen versterkt met Ruud Boymans. Met hem haalt de Katwijkse club behoorlijk wat ervaring in huis. De spits speelde bijna tweehonderd profduels voor onder meer VVV Venlo, AZ Alkmaar, Willem II en FC Utrecht en scoorde daarin tachtig doelpunten. Na een kort buitenlands avontuur in Dubai keerde Boymans enkele seizoenen geleden weer terug naar Nederland. Hij komt over van Almere City FC.

'Met Jeffrey Ket heb ik samengespeeld bij AZ Alkmaar. Hij is heel positief over de club en heeft mijn goede gevoel bij Quick Boys kunnen onderstrepen. Ik kijk er enorm naar uit om te kunnen beginnen', reageert Boymans op de clubsite.

22 juni:

Voormalig Quick Boys-spits Reda Kharchouch stapt van Telstar over naar Sparta Rotterdam. De 24-jarige Amsterdammer stond in de winterstop al nadrukkelijk in de belangstelling van de Rotterdammers, maar tot een overgang kwam het toen niet. De aanvaller, die slechts een seizoen in Katwijk speelde, tekent voor twee jaar.

Noordwijk en middenvelder Thomas Reynaers gaan langer met elkaar door. De 27-jarige voetballer zou aanvankelijk vanwege de reisafstand vertrekken, maar een knieblessure houdt hem aan de Duinwetering. Bij de tweededivisionist gaat Reynaers werken aan zijn herstel. Mogelijk keert hij na de winterstop terug binnen de lijnen.

20 juni:

Niels van Wetten zet zijn carriere voort bij Telstar. De 21-jarige aanvoerder van Jong ADO Den Haag trainde al een paar weken mee met de selectie van Andries Jonker. 'De laatste weken hebben wij Niels op de trainingen kunnen zien. Daar lij hij een goede indruk achter op de staf. Het heeft ons doen besluiten hem voor het komende seizoen toe te voegen aan de A-selectie', aldus Jonker. Van Wetten speelde eerder in de jeugd van Feyenoord en VVSB.

18 juni:

vv Noordwijk heeft Derwin Martina aangetrokken. De 25-jarige verdediger heeft een contract verdiend nadat hij al een tijdje meetrainde met de tweededivisionist.

Martina doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en maakte met Jong Ajax zijn debuut in het betaalde voetbal (eerste divisie). In 2014 nam RKC Waalwijk de speler transfervrij over. In die periode werd Martina ook geselecteerd voor het nationale elftal van Curaçao, waar hij zijn debuut maakte tegen Montserrat.

Na RKC Waalwijk kwam hij nog uit voor het Finse Atlantis FC en York City FC in Engeland. Zijn laatste club is Achillies '29. Daar verloor hij het plezier in het voetbal, waarna hij besloot te stoppen. Nu trekt hij toch zijn voetbalschoenen weer aan. 'De ontvangst door de trainers en spelers voelde zo goed, en het niveau in de groep is zo hoog, dat ik het plezier in het voetbal heb teruggevonden', zegt Martina op de clubsite.