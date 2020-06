Verdediger vindt plezier in voetbal terug bij Noordwijk en tekent contract

In de rubriek Sport Kort Amateurvoetbal hebben we aandacht voor het iets 'kleinere' nieuws vanuit de tweede divisie en derde divisie. Hier lees je het laatste nieuwtjes van de voetbalclubs uit onze regio.

18 juni:

vv Noordwijk heeft Derwin Martina aangetrokken. De 25-jarige verdediger heeft een contract verdiend nadat hij al een tijdje meetrainde met de tweededivisionist.

Martina doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en maakte met Jong Ajax zijn debuut in het betaalde voetbal (eerste divisie). In 2014 nam RKC Waalwijk de speler transfervrij over. In die periode werd Martina ook geselecteerd voor het nationale elftal van Curaçao, waar hij zijn debuut maakte tegen Montserrat.

Na RKC Waalwijk kwam hij nog uit voor het Finse Atlantis FC en York City FC in Engeland. Zijn laatste club is Achillies '29. Daar verloor hij het plezier in het voetbal, waarna hij besloot te stoppen. Nu trekt hij toch zijn voetbalschoenen weer aan. 'De ontvangst door de trainers en spelers voelde zo goed, en het niveau in de groep is zo hoog, dat ik het plezier in het voetbal heb teruggevonden', zegt Martina op de clubsite.