Ambitieuze Michel Bezuijen van Rijswijk naar Zoetermeer: 'Een fantastisch mooie uitdaging'

De 53-jarige Bezuijen, komende woensdag jarig, is geboren in Amsterdam. Na het afronden van zijn middelbare school komt hij voor het eerst in de regio terecht als hij Bestuurskunde gaat studeren in Leiden en Rotterdam. Na afloop van zijn studie begint Bezuijen in 1992 bij het Crisis Onderzoek Team (COT). Het COT onderzoekt, evalueert en adviseert bij rampen en crises.

Zijn entree in de lokale politiek maakt Bezuijen in 1998 als hij namens de VVD plaatsneemt in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 verlaat Bezuijen korte tijd de gemeente en gaat hij aan de slag als het hoofd van het operationeel team van de gemeente Amsterdam en is hij verantwoordelijk voor de advisering bij rampen, crises, demonstraties en grootschalige politieoptredens.

Poldercrash

Zijn dienstverband in de hoofdstad is echter van korte duur, want een jaar later kan hij wethouder worden in Haarlemmermeer. Hier wordt hij tevens locoburgemeester en kreeg hij te maken met de cellenbrand in 2005 en de Poldercrash in 2009 op Schiphol. Hij blijft de gemeente trouw tot hij in 2013 de kans krijgt burgemeester van Rijswijk te worden.

Uit zestien kandidaten wordt Bezuijen gekozen als opvolger van Ineke van der Wel, die niet werd voorgedragen voor een derde termijn als burgemeester. 'Heel blij en vereerd', zo reageert de Amsterdammer op zijn benoeming.

Badminton Nederland

Tijdens zijn ambtsperiode in Rijswijk blijkt Bezuijen ook een groot sportliefhebber te zijn. Niet alleen speelt hij mee in het voetbalteam van het Nederlands Burgemeesters Elftal, hij wordt in 2014 ook vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). In 2017 wordt hij voorgedragen om de nieuwe voorzitter te worden. Maar als drie grote zwemverenigingen op het laatste moment een tegenkandidaat naar voren schuiven, haakt Bezuijen af. Een jaar later verlaat hij de zwembond definitief en stapt hij over naar Badminton Nederland, waar hij wel de nieuwe voorzitter wordt.

De samenwerking tussen de gemeenteraad van Rijswijk en Bezuijen verloopt voorspoedig en in maart 2019 wordt de burgemeester voorgedragen voor een tweede termijn in de gemeente. Toch blijft de VVD'er ambitieus en nog hetzelfde jaar ziet hij zijn kans schoon. 'Toen ik hoorde dat Charlie Aptroot zijn pensioen aankondigde, was ik er voor mezelf vrij snel uit dat ik zou solliciteren', zo vertelde hij na zijn voordracht in Zoetermeer.

Prachtige uitdaging

Er zijn tien andere gegadigden, maar donderdagavond maakt de vertrouwenscommissie van Zoetermeer bekend dat Bezuijen de beoogde nieuwe man is. Het is de bedoeling dat hij 1 oktober aan zijn nieuwe klus gaat beginnen. 'Officieel is het natuurlijk nog een voordracht', zo zegt Bezuijen voorzichtig. 'Maar Zoetermeer is een fantastisch mooie stad en een prachtige uitdaging. Toen ik donderdag hoorde dat ik voorgedragen zou worden, was ik buiten zinnen.'

Zoetermeer kan een ambitieuze en gemotiveerde burgemeester verwachten. 'Ik heb echt met heel veel plezier in Rijswijk gewerkt, maar Zoetermeer is een andere grootte. Ik heb er nu al heel veel zin in.'

Na afloop van de gemeenteraad donderdagavond werd er enthousiast gereageerd op de voordracht van Michel Bezuijen als nieuwe burgemeester van Zoetermeer.