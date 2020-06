Prestigieuze onderscheidingen voor Leidse wetenschappers

Twee professoren van het LUMC hebben een prestigieuze onderscheiding gekregen. Sjaak Neefjes ontvangt de Spinozapremie en Ton Schumacher is onderscheiden met de Stevinpremie. Dit zijn de hoogste onderscheidingen die er zijn in de Nederlandse wetenschap. Beide laureaten krijgen 2,5 miljoen euro. Dit bedrag kunnen ze besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten tot kennisbenutting.

Professor Neefjes is hoogleraar Chemische Immunologie aan de Universiteit Leiden en het LUMC. Door verschillende technieken te combineren kan hij processen in een enkele cel bestuderen. Dat leidt tot fundamentele, baanbrekende ontdekkingen over de werking van het afweersysteem, die hun weerslag vinden in klinische toepassingen voor ziektes als kanker, reuma en MS.

Professor Schumacher is onderzoeker op het gebied van immuuntherapie tegen kanker. Hij is groepsleider bij het Antoni van Leeuwenhoek en Oncode Instituut. Ook is hij hoogleraar bij de Universiteit Leiden en het LUMC. Schumacher heeft een belangrijke rol gespeeld bij de snelle ontwikkeling van zijn vakgebied door zijn vermogen zijn wetenschappelijke ontdekkingen te vertalen in patiëntgerichte toepassingen. Zo hebben zijn publicaties de deur geopend naar een gepersonaliseerd kankervaccin.

