Haagse boa's krijgen voorlopig nog geen wapens

De boa's in Den Haag worden voorlopig nog niet uitgerust met een wapenstok. En als dat al gebeurt, krijgen ook niet al die buitengewoon opsporingsambtenaren er een. Wel krijgen ze binnenkort allemaal een bodycam. Een proef daarmee was eens succes, aldus waarnemend burgemeester Johan Remkes donderdagavond tijdens een debat in de Haagse politiek over veiligheid.

De afgelopen tijd waren er meerdere acties van boa's omdat ze het toenemende geweld tegen hen beu zijn. Ze maakten daarbij ook duidelijk dat ze de beschikking willen krijgen over een wapenstok en pepperspray. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verklaarde recent dat hij daarvan geen voorstander is.

Maar in de Haagse gemeenteraad is een krappe meerderheid van de partijen wel voor het uitrusten van de boa's met een wapenstok. Volgens Remkes is het vrijwel onmogelijk dat ze de beschikking krijgen over pepperspray. Daaraan kleven volgens hem 'juridische en organisatorische bezwaren'.

Korte wapenstok

Politie, justitie en de burgemeester gaan nog wel overleggen over de vraag of het wenselijk de boa's uit te rusten met een korte wapenstok. Remkes maakte echter ook duidelijk dat ze er dan waarschijnlijk niet allemaal een krijgen, maar alleen de opsporingsambtenaren die in 'een kwetsbare positie' kunnen terechtkomen, waarbij ze zich moeten kunnen verweren. Bovendien moeten ze dan eerst nog een opleiding krijgen. 'Het is dus niet van vandaag op morgen geregeld.'

Het liefst, zei Remkes ook, zou hij zien dat het onnodig is dat de boa's van wapens moeten worden voorzien omdat hij liever niet wil dat ze plekken worden ingezet waar ze kwetsbaar zijn. Maar omdat de eenheid Den Haag van de politie een groot gebrek aan agenten heeft, is dat soms onvermijdelijk.

Zorgwekkende vormen

Begin dit jaar schreef Remkes al aan de raad dat het tekort aan politiemensen 'zorgwekkende vormen' aanneemt. Toen waren er 400 agenten te weinig. Politiechef Paul van Musscher zei donderdag dat het er inmiddels 425 zijn. 'Wij staan er het slechtst voor van heel Nederland', verklaarde hij.

Volgens Remkes zou daarom formatie-uitbreiding van de politie – en eigenlijk van de hele strafrechtketen, dus ook Openbaar Ministerie en rechtspraak – 'hoogste prioriteit' moeten zijn. Hij en zijn collega’s gaan hierop aandringen bij een nieuw kabinet. De waarnemend burgemeester riep de Haagse lokale politici op hun landelijke collega's te overtuigen van de noodzaak om meer geld uit te trekken voor veiligheid.

Voetbalwedstrijden

Een van de mogelijkheden om de politie te ontlasten, opperde de VVD in de Haagse raad, is dat organisatoren van commerciële evenementen – waaronder voetbalwedstrijden – zelf voor de veiligheid moeten gaan zorgen. Remkes steunt dat idee. 'Uitgangspunt moet zijn dat op evenemententerreinen, in stadions en cafés de organisatoren en uitbaters zelf zorgen voor beveiliging en kosten daarvan.'

Maar, stelde hij direct: 'Daarbuiten is een ander verhaal. Het is buitengewoon lastig om de inzet van politie daar bij uitbaters of bijvoorbeeld ADO in rekening te brengen.' Bovendien is dat niet iets dat een gemeente kan regelen.

Discriminatie en racisme

De partijen aan de wat meer linkse kant bevroegen burgemeester en politiechef ook nog over discriminatie en racisme binnen de politie. Van Musscher was daar heel helder over. ‘Dat komt voor. Binnen de politie. Binnen de eenheid Den Haag’, erkende hij voluit. ‘Maar ik accepteer het niet’, voegde hij daaraan toe. Dat laatste geldt eveneens voor etnisch profileren – het bijvoorbeeld aanhouden van mensen op uiterlijke kenmerken. Van Musscher: 'Dat hoort niet bij professioneel politiewerk.'

Recent doken ook weer berichten op dat politiemensen van bureau Hoefkade van de politie zichzelf 'marokkanenverdelgers' zouden hebben genoemd. De politie verklaarde zelf al eerder dat uit onderzoek is gebleken dat die term nooit is gebruikt. Remkes herhaalde dat nu weer. 'Er wordt een bepaald stigma op de eenheid Den Haag geplakt, waar geen aanleiding voor is.' Sterker: hij noemde de 'politiemensen met de platte pet' 'helden'.

