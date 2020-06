Zomer begint stralend: 'Volgende week gaan we richting een hittegolf'

Deze jongens zoeken verkoeling in het het Valkenburgse meer in Katwijk | Foto: Gieny Westra

De zomer begint zondag en dat zullen we weten ook. De temperaturen schieten komende week meteen de hoogte in. 'Het zou zelfs kunnen zijn dat we richting een hittegolf gaan', laat Omroep West-weerman Huub Mizee weten.

De weerman kan zich voorstellen dat veel mensen enthousiast worden van dit vooruitzicht. 'Maar over een week weet ik zeker dat je niet meer zo enthousiast bent, want dan lig je 's avonds te puffen in je bed. Het wordt echt heel warm, tot een graad of 30.'

Maar zover is het deze vrijdag nog niet. De dag begint wel met zonnige perioden, maar in de loop van de dag ontstaan stapelwolken en 's middags kunnen we weer plaatselijk te maken krijgen met buien. 'Er is dan ook weer kans op onweer', vertelt Mizee. 'En dan kan er weer eventjes veel water naar beneden komen.' Het wordt ongeveer 21 graden.

Buien verdwijnen

Zaterdag verwacht de weerman van Omroep West dat het op meeste plaatsen droog blijft. 'Dan hangt een rug van hoge druk boven onze omgeving. Die zorgt voor zonnige perioden bij een temperatuur van 21 graden.'

Zondag wordt het nog twee graadjes warmer, bij een beetje bewolking en plaatselijk wat regen. Maar daarna is het volgens Mizee 'volop zomer'. 'Dan loopt de temperatuur heel snel op.'

Lees hier het volledige weerbericht.