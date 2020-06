Johan Remkes verbiedt demonstratie tegen coronamaatregelen

In een verklaring van de gemeente staat dat de organisatie ‘Virus waanzin’ een beroep wil doen op het grondwettelijk beschermde recht op demonstratie en een urenlang programma met bekende dj’s wil organiseren. 'Hiermee is feitelijk sprake van een groot evenement zonder dat daarbij aan de (veiligheids)eisen wordt voldaan die daarvoor gelden', stelt Remkes.

'Ook gaat men hiermee voorbij aan het algemene verbod op evenementen dat geldt tot 1 september. Door bovendien brede reclame voor het evenement via zowel sociale als reguliere media te maken nemen de organisatie en de dj’s bewust het risico dat het aantal bezoekers het maximum dat binnen de veiligheidsmarges van minimaal 1,5 meter onderlinge afstand aanwezig kan zijn ver overstijgt. Naast gevaren voor de gezondheid ontstaat hierdoor bovendien vrees voor wanordelijkheden.'

'Demonstratie groot goed, niet ongelimiteerd'

Volgens Remkes is het recht op demonstratie is een groot goed, maar is het niet ongelimiteerd. 'Het Malieveld is niet van elastiek. In de gemeente Den Haag bestaat geen openbare ruimte die de hoeveelheid mensen die de organisatie heeft opgetrommeld veilig kan herbergen en daarom verbied ik de bijeenkomst', legt Remkes uit.

Onder anderen opiniepeiler Maurice de Hond, muzikant Ernst Jansz van Doe Maar, DJ Jean en dj Paul Elstak zouden bij het protest zijn. 'Door het programma in te vullen als festival, zonder de daarvoor geldende termijnen aan te houden en te voldoen aan de eisen die daarbij horen zoals inzet van beveiliging, toegangscontroles op verboden middelen en een gedegen veiligheidsplan, en door hiermee de facto een evenement op te zetten dat op grond van de Noodverordening is verboden ontstaat een onwettige en gevaarlijke situatie. Dat is onverantwoord.'

Onverantwoorde aantallen

Volgens de gemeente lag er een aanmelding voor een demonstratie door de organisatie 'Virus waanzin' voor een demonstratie met 100 aanwezigen. Dit is de laatste dagen uitgedijd na oproepen op social media en het aansluiten van ook andere protestorganisaties en bewegingen. 'Vervolgens is er een programma opgetuigd met een line up van nationaal en internationaal vermaarde dj’s die ook via hun eigen kanalen mensen bereiken die afkomen op een muziekfestijn zoals ze dat de afgelopen maanden hebben moeten missen', stelt de gemeente. 'Een bespreking in een tv-programma met enkele honderdduizenden kijkers op donderdagavond maakt dat de prognoses voor het aantal aanwezigen inmiddels is opgelopen tot onverantwoorde aantallen.'

De organisator heeft de prognose van het aantal aanwezigen inmiddels aangepast naar zeker 10.000. Dit overstijgt volgens de gemeente met zekerheid de spankracht en het regelvermogen van de organisatie die dit evenement onder het mom van een demonstratie heeft aangekondigd en overschrijdt de maximale capaciteit van het Malieveld.

