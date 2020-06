Zó verhuist een boommarter haar kinderen bij de Nieuwkoopse Plassen

De boommarter was vroeger door de jacht erg bedreigd, maar wordt tegenwoordig beschermd. De aantallen stijgen gestaag, vooral in de bossen. Het diertje is sinds 2014 een redelijk nieuwe soort in de Nieuwkoopse Plassen, meldt Natuurmonumenten.

Er is steeds meer beeldbewijs dat de boomklauteraar zich voortplant in de Nieuwkoopse Plassen. Boswachter Martijn van Schie: 'Ieder jaar worden er waarschijnlijk jongen geboren. Blijkbaar is het bos in dit moerasgebied voldoende voor de boommarter om zichzelf te onderhouden'.

Wildcamera's

Naast de boommarter komen er overigens nog vier marterachtigen voor in de Nieuwkoopse Plassen. De wezel, hermelijn, bunzing én otter laten zich ook allemaal zien op de wildcamera’s. Het zijn volgens Natuurmonumenten erg schuwe beesten en je ziet ze meestal niet overdag.

Van Schie: 'Boommarters zijn roofdieren die erg goed kunnen jagen. Met hun donzige vacht, lange lichaam en korte pootjes zien ze er misschien aaibaar uit, maar ze hebben ook een stel scherpe tanden.' De boommarter eet vogels, eieren, bessen en vruchten.

Verkeer grootste vijand

De grootste vijand voor dit roofdier is de mens. Verkeer is de allergrootste doodsoorzaak van de zoogdieren: 'Een reden waarom de boommarter het goed lijkt te doen in de Nieuwkoopse Plassen is dat er weinig wegen dwars door het gebied lopen. Dat maakt het gewoon een erg fijn gebied voor de boommarter', aldus boswachter Martijn van Schie.

