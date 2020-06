Drievoudig moordverdachte Thijs H. voor de rechter

De rechtbank in Maastricht begint maandag aan de zaak tegen Thijs H. De 28-jarige H. uit het Limburgse Brunssum wordt verdacht van drie moorden. Op 4 mei 2019 zou hij in de Scheveningse Bosjes de 56-jarige Etsuko hebben doodgestoken, toen de vrouw haar hondjes uitliet. Drie dagen later, op 7 mei, zou hij op de Brunssummerheide in Heerlen twee wandelaars hebben gedood. Justitie vervolgt hem in alle drie de gevallen voor moord.

De moord in de Scheveningse Bosjes schokt wandelaars en mensen die hun honden uitlaten. Het slachtoffer was er iedere dag te vinden. Ze is een opvallende verschijning, omdat één van haar twee hondjes gehandicapt is en daarom een looprekje heeft. Hondeneigenaren typeren Etsuko als een 'heel lieve vrouw'.

Een paar dage later worden aan het andere kant van het land op de Brunssummerheide in Heerlen kort na elkaar twee wandelaars doodgestoken. Het gaat om de 63-jarige Diny en de 68-jarige Frans.

Ontsnapt uit GGZ-instelling

Die middag meldt Thijs H. zich bij ggz-instelling Mondriaan in Maastricht. De jongen die net op de Hooikade in Den Haag is komen wonen, komt oorspronkelijk uit Limburg en weet daar dus de weg. Hij zou met bebloede handen en kleren de kliniek zijn binnengelopen. Dezelfde avond neemt hij echter de benen, waarna zijn ouders hem vervolgens terugbrengen.

Maar de volgende dag is zijn bed leeg. H. is er weer vandoor. Dit keer trekt de kliniek wel aan de bel en waarschuwt de politie. Die zetten H. meteen op de Nationale Opsporingslijst en verspreiden een foto. Thijs H. wordt die avond al aangehouden, langs de openbare weg in Margraten.

'Het spijt mij'

Op 16 augustus, de eerste keer dat H. voor de rechter moet komen bekent hij de drie moorden. 'Het spijt me verschrikkelijk wat er is gebeurd', zegt hij tegen de rechters. Hij zou in een psychose via nieuwsberichten en kentekens de opdracht hebben gekregen. De geestelijke toestand van H. gaat een belangrijke rol spelen in het proces. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) is de masterstudent van de TU in Delft, volledig ontoerekeningsvatbaar. Ofwel: H. was zo in de war dat de moorden hem niet kunnen worden toegerekend.

Het Openbaar Ministerie (OM) trekt het rapport van het Pieter Baan Centrum in twijfel. Tijdens een eerdere zitting zei de officier van justitie: 'Hoe kan het dat andere deskundigen eerder geen psychose hebben vastgesteld?' Bovendien is volgens de officier gebleken 'dat de verdachte goed kan liegen.' Daarbij zocht H. sites met informatie over hoe je je moet gedragen als psychopaat, of hoe je rechters voor de gek kunt houden.

Vijf dagen

De rechtbank heeft vijf dagen uitgetrokken voor het proces. Maandag worden de feiten van de moorden besproken en de persoonlijke omstandigheden van H. Dinsdag komen de nabestaanden van de slachtoffers aan het woord. Advocaat Sebas Diekstra zal namens de man van Etsuko een verklaring voorlezen.

Ook dient hij namens de nabestaanden van het Haagse slachtoffer en een van de nabestaanden van de Heerlense vrouw die omkwam, een schadeclaim in van in totaal 37.500 euro. Donderdag 25 juni is gepland als reservedag.

Strafeis

Dinsdag 30 juni komt het OM aan het woord en spreekt de strafeis uit. De dag daarna is het woord aan de verdediging van H. en aan het einde van de zitting krijgt de verdachte het laatste woord.

