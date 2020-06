Huize Ivicke moet binnen vijf maanden leeg zijn, anders gaat gemeente Wassenaar ontruimen

Ivicke wordt sinds 5 juli 2018 bewoond door krakers. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Volgens dit plan mag Ivicke alleen als kantoor gebruikt worden.

De gemeenteraad heeft daarom in september 2019 een motie ingediend en het college van B en W gevraagd een einde te maken aan de illegale situatie. Het college heeft daarop een handhavingsprocedure in gang gezet.

Ontruiming vorderen

Volgens de gemeente is een termijn van vijf maanden voldoende voor de krakers om het perceel te verlaten. Ook kan – indien nodig – de eigenaar binnen deze termijn ontruiming vorderen via een kort geding, vindt de gemeente.

Twee weken geleden werd bekend dat de gemeente beslag had gelegd op Huize Ivicke. Daarmee werd het vervallen monumentale buitenhuis onderpand voor kosten die de gemeente denkt te moeten gaan maken.

Blij met de stap

De VVD in Wassenaar is blij met de stap die de gemeente nu neemt. Fractievoorzitter Laurens van Doeveren heeft meerdere malen aangedrongen op een ontruiming van Ivicke. Hij diende samen met het CDA en de fractie Mulder hierover in september 2019 de motie in die door de raad werd aangenomen. 'Ik ben blij dat het college nu deze stappen neemt. Binnen vijf maanden is Ivicke leeg en hopelijk opgeknapt.'

Ook Rene Beerepoot van het CDA is blij met de stap die de gemeente nu neemt: 'Ik hoop nog altijd dat de gemeente er goed uitkomt met Van de Putte, maar dit is in ieder geval weer een belangrijke stap.' De gemeente heeft Van de Putte een deadline gesteld om Ivicke zo op te knappen dat het monumentale buitenhuis niet verder vervalt.

