OM eist acht jaar cel voor doodsteken Wesley uit Lekkerkerk

De man die de 20-jarige Wesley Rietveld uit Lekkerkerk vorig jaar september zou hebben doodgestoken op een metrostation in Rotterdam, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt acht jaar de gevangenis in. Die strafeis maakte de officier van justitie vrijdag bekend tijdens de rechtszaak tegen verdachte Guillian van H. uit Rotterdam.

De fatale steekpartij was op 9 september vorig jaar op het perron van metrostation Capelsebrug. Het slachtoffer werd nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen. De nu 21-jarige Guillian van H. werd diezelfde dag door de politie aangehouden. Het OM verdenkt hem van doodslag.

De advocaat van Van H. zei eerder al dat de verdachte zichzelf moest verdedigen. 'Mijn cliënt liep met oordopjes in, haalde het slachtoffer in en die wilde hem weer inhalen. Ze checkten beiden in, gingen tegelijk door de poortjes en toen kwam Wesley met zijn voorhoofd tegen dat van Guillian staan. Daarna gaf hij hem een vuistslag.'

Noodweer

Volgens het OM was Van H. juist degene die als eerst een duw gaf. Daarna zou hij de Lekkerkerker hebben gestoken. De officier van justitie vindt dat er sprake is van doodslag. 'Steken met een mes in de borst levert ernstig gevaar voor het leven op nu zich daar vitale lichaamsdelen bevinden.'

De verdachte heeft verklaard dat hij het slachtoffer heeft gestoken, maar zegt dat hij dat deed om zichzelf te verdedigen. Volgens hem uitte het slachtoffer dreigende taal, waardoor hij bang werd. Volgens het OM is er echter geen sprake van noodweer of noodweerexces, want de verdachte had weg kunnen lopen, of omstanders kunnen benaderen voor hulp. In plaats daarvan heeft hij het mes uit zijn tas gepakt en het slachtoffer gestoken.

Mes op zak

Omdat er sprake is van een zeer ernstig feit eiste de officier van justitie acht jaar gevangenisstraf. 'Verdachte heeft door zijn fatale handelen diep ingegrepen in de levens van de familie en vrienden van het slachtoffer. Zij zijn voor het leven getekend', aldus de officier. Daarnaast neemt zij het de verdachte zeer kwalijk dat hij op straat liep met een mes, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

De officier van justitie vindt dat de verdachte naast zijn celstraf ook onder streng toezicht behandeld moet worden, om snel te kunnen ingrijpen als er kans op herhaling is.

De rechtbank doet uitspraak over twee weken uitspraak.