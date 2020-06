Scheveningen bouwt (1): 'Bij de Pier keerden bezoekers om'

Een vier-seizoenen-badplaats. Dat is wat Scheveningen moet worden. Dat betekent dat de boulevard en de haven niet alleen met stralend weer vol moeten zijn met bezoekers, maar het hele jaar door. Zes jaar geleden is begonnen met de eerste stappen in de richting van een nieuw Scheveningen. De resultaten zijn inmiddels zichtbaar. Een drieluik over het werk aan de Scheveningse boulevard. Vandaag: de Noordboulevard.

Het is het eerste stuk van de boulevard dat de grootste metamorfose heeft ondergaan, de Noordboulevard. De boulevard aan de kant van het Zwarte pad en het Carlton Beach Hotel was volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD) zes jaar geleden vergane glorie. 'Er zaten hier oude winkels en het zag er niet uit', zegt hij. 'De bezoekers van Scheveningen die vanaf de Middenboulevard aankwamen, keerden bij de Pier om en gingen weer terug naar het Kurhaus.'

En dat moet anders, vond de gemeente. Daarom kreeg dit deel een grote opknapbeurt. Er is een ondergrondse parkeergarage gekomen voor zevenhonderd auto’s, op het dak van de garage is een nieuw pand gebouwd met ruimte voor nieuwe winkels en horeca, en het meest in het oog springt een futuristisch paviljoen op de kop van de Noordboulevard.

Publiekstrekker

In dit paviljoen zou het Hard Rock Café komen, dat diende als grote publiekstrekker. Maar dat ging niet door omdat de onderhandeling tussen de eigenaar van het paviljoen en het Hard Rock Café mislukte. Nu moet er een alternatief gezocht worden.

Revis: 'Wij en de gemeenteraad hebben gezegd dat in het paviljoen een publiekstrekker moet komen, die niet alleen op horeca gericht is. Als de paviljoeneigenaar en het concern achter het Hard Rock Café er niet uitkomen, dan moet de eigenaar dus op zoek naar een alternatief. Dat is jammer, maar er komt vast iets heel moois.'

Bezoekersstroom

Dat is belangrijk, want het doel van de verbouwing is om de bezoekersstroom naar de Noordboulevard te krijgen. 'Als we het noordelijke stukje aantrekkelijk maken, zorgen we ervoor dat de hele boulevard benut wordt', zegt Revis. Dat is gunstig, want het levert klanten op voor de strandtenteigenaren en de nieuwe horecaondernemers op de Noordboulevard.

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren ongeveer zestig miljoen euro geïnvesteerd in Scheveningen. Het gaat onder andere om verbeteringen aan de openbare ruimte, het toevoegen van groen, het aanpakken van de strandopgangen en het opknappen van straten en pleinen. Projectontwikkelaars bekostigen de grote bouwprojecten langs de boulevard.

Eén van die ondernemers is Martin Nijdam. Hij is uitbater van de Three Sisters Pub. Nijdam heeft er vertrouwen in dat de bezoekers zullen komen. 'Wij bieden Scheveningen iets dat er nog niet was', zegt hij. 'Op dit rijtje zitten ondernemers die allemaal een toegevoegde waarde hebben. Niet alleen voor toeristen, maar juist ook voor de mensen uit Scheveningen en omgeving. Op Scheveningen is heel veel gebaseerd op eten, maar hier is nu ook een grand café waar je kunt eten en drinken. In onze pub kan je sportwedstrijden zien, en we hebben Guinness-bier op de tap. Dat heb je nog niet op Scheveningen.'

Coronacrisis

Nijdam erkent dat de coronacrisis een domper is op de feestvreugde. 'De crisis heeft hele grote gevolgen, en ik denk dat er veel horecaondernemers zijn die het niet gaan overleven. Wij zouden in april open gaan, en dat is dus niet doorgegaan. Ik heb nog wel wat reserves, maar de crisis hakt er financieel enorm in.'

Ook Revis ziet hoe zwaar horecabedrijven het hebben. 'Maar we blijven wel in Scheveningen investeren, want uiteindelijk krijgen we corona onder de knie. En dan willen we dat de boulevard open is, zodat iedereen Scheveningen kan bezoeken.'