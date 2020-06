Erik van Zuylen (35) volgt afgetreden Leo Maat op als Alphense wethouder

GroenLinks-raadslid Erik van Zuylen (35) gaat aan de slag als wethouder in de gemeente Alphen aan den Rijn. Hij is de opvolger van partijgenoot Leo Maat, die half mei werd getroffen door een herseninfarct en als gevolg daarvan per direct aftrad. Zijn portefeuille bevat onder meer duurzaamheid, cultuur, afval en dierenwelzijn.

Van Zuylen zat de afgelopen zes jaar voor GroenLinks in de Alphense gemeenteraad. Daarnaast is hij nu ruim twee jaar algemeen bestuurslid van Holland Rijnland, een regionaal samenwerkingsverband van dertien gemeenten in de provincie Zuid-Holland.

René Driesen, de huidige fractievoorzitter van GroenLinks, heeft bedankt voor het wethouderschap. Samen met Van Zuylen werd hij in 2018 al getipt als wethouder. Het duo voerde destijds namens GroenLinks de coalitie-onderhandelingen. Uiteindelijk viel de keuze op Leo Maat.

Idealist

'Een echte idealist', noemt Van Zuylen zichzelf. Hij was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek en studeerde later ook politicologie. De voorbije raadsperiodes heeft hij zich vooral ingezet voor het verduurzamen van de gemeente.

Twee jaar geleden kondigde Van Zuylen aan dat Alphen 'voorop moet lopen in de duurzame revolutie' en dat 'het Groene Hart groen moet blijven'. Over zichzelf zei hij: 'Mijn kracht ligt in de combinatie van doelgerichtheid, analytisch vermogen en het tot stand brengen van verbindingen.'

