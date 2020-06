Coronademonstratie op Malieveld gaat niet door

Actiegroep 'Virus waanzin' stapte vrijdag naar de rechter om te forceren dat er zondag tóch gedemonstreerd mag worden op het Malieveld. Johan Remkes, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, heeft het protest verboden. Het zou een gevaar voor de volksgezondheid vormen en door de gekozen vorm zou er sprake zijn van een 'groot evenement'.

'Ongelofelijk', reageert Willem Engel van de actiegroep. 'Een verbod op deze demonstratie is het einde van onze democratie.' De organisatie zegt zich in de voorbereiding aan alles regels en afspraken te hebben gehouden.

'Anderhalve meter-regel een martelwerktuig'

Zijn actiegroep wil zondag op het Malieveld 'een urenlang programma met bekende dj's organiseren' om tegen de huidige coronamaatregelen te demonstreren.

Engel: 'Er is geen enkele onderbouwing voor de huidige maatregelen. En dit brengt heel veel schade toe aan de samenleving. Dus het moet onmiddellijk stoppen.' Volgens Engel is de anderhalve meter-regel een 'martelwerktuig'. 'Het is alleen maar een controlemaatregel, maar het doet helemaal niets.'

Maximale capaciteit Malieveld

Volgens de organisatie is er tien dagen geleden een aanvraag gedaan voor 50.000 mensen. 'Als de opkomst een probleem was, dan hadden ze ons meteen moeten zeggen dat dat niet kon', vindt organisator Engel. 'Maar in de tussentijd was de gemeente bijzonder meewerkend.'

De gemeente Den Haag zegt overigens dat er een aanvraag is gedaan van een demonstratie met honderd aanwezigen, waarvan de prognose inmiddels was bijgesteld naar 10.000. 'Dit overstijgt met zekerheid de spankracht en het regelvermogen van de organisatie die dit evenement onder het mom van een demonstratie heeft aangekondigd.' Ook overschrijdt het de maximale capaciteit van het Malieveld, stelt de gemeente.

'Niet ongelimiteerd'

Burgemeester Remkes zegt: 'Het recht op demonstratie is een groot goed, maar is niet ongelimiteerd. Het Malieveld is niet van elastiek. In de gemeente Den Haag bestaat geen openbare ruimte die de hoeveelheid mensen die de organisatie heeft opgetrommeld veilig kan herbergen en daarom verbied ik de bijeenkomst.'