Mannen stelen tienduizenden euro's van bejaarden: 'Ze kozen expres mensen met een rollator'

De twee zochten hun slachtoffers zorgvuldig uit. Ze kozen expres voor oudere slachtoffers, vaak met rollator, zodat ze de ouderen qua kracht en snelheid makkelijk aankunnen, aldus het Openbaar Ministerie (OM). De 28-jarige man stond voor zestien zaken voor de rechter, de ander voor acht berovingen.

Nadat ze een slachtoffer hebben gekozen, kijken ze bij het pinnen de pincode af. Vervolgens volgen ze de ouderen, vaak tot aan huis. Daar verzinnen ze een smoes om het slachtoffer af te leiden en de pinpas te kunnen stelen, omschrijft het OM de werkwijze van de twee.

Betrapt

Toen ze in maart 2020 in Waddinxveen weer iemand wilden beroven, werden ze betrapt. Bij een pinautomaat staat één van de verdachten zo dicht tegen een oudere man aan, dat het opvalt. Een vrouw die langsloopt vertrouwt het niet wanneer ze ziet dat de mannen hun slachtoffer achtervolgen. De vrouw belt de politie.

Zodra agenten die de verdachten vinden, gaan de twee er vandoor. Onderweg gooien ze twee gestolen pinpassen weg. Eenmaal opgepakt blijken de twee allebei ruim 1.000 euro cash bij zich te hebben.

Verdriet en angst bij slachtoffers

Na hun aanhouding worden de twee aan in totaal zestien zaken gelinkt. 'Kwetsbare ouderen worden simpelweg te grazen genomen', zei de officier van justitie vrijdag in de rechtszaal. 'Zij die juist onze zorg verdienen, werden op verbijsterende manier van hun geld ontdaan. De verdachten bezorgden hen financiële schade, verdriet, angst en wantrouwen.'

In Vlaardingen beroofden ze een oudere dame. Nadat ze geld had gepind bij de supermarkt, slaan de mannen bij haar huis toe. Ze bieden aan haar rollator naar boven te brengen en trekken hem daarbij zelfs uit haar handen. De vrouw zegt dat dit niet hoeft en pakt haar rollator terug. Daarna proberen ze wat anders: ze bieden aan om haar post aan te geven en ze pakken haar sleutels voor de brievenbus. Ook die pakt ze terug. De mannen drukken nog op het liftknopje en zwaaien vriendelijk zodra de vrouw in de lift stapt. Eenmaal boven ontdekt de vrouw dat haar pinpas weg is en ze barst in huilen uit.

37.5000 euro

Op camerabeelden is te zien hoe de mannen te werk gingen. Als de vrouw heeft aangegeven dat ze zelf haar post wil pakken, buigt de 42-jarige dief 'ter ondersteuning' met haar mee naar de brieven. Wat de vrouw niet merkt is dat hij haar portemonnee uit haar tas vist en aan de 28-jarige man geeft. Die haalt snel de pinpas eruit, waarna de portemonnee weer in de tas wordt gedaan.

Een belletje naar de bank leert de vrouw dat de mannen al 590 euro van haar rekening hadden gepind. In totaal hebben de mannen in een paar weken tijd vermoedelijk 37.500 euro gestolen van meerdere mensen in Waddinxveen, Zoetermeer, Voorschoten, Lisse, Noordwijk, Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen, Zuidland, Papendrecht, Gorinchem, Capelle aan den IJssel, Rijen, Weesp en Spijkenisse.

Bekend

De twee verdachten hebben bekend. Maar er zijn ook aanwijzingen voor een samenwerking met anderen, ook in andere landen, aldus het OM. Daarover houden ze hun mond. 'Het lijkt erop alsof ze een aanhouding en veroordeling als arbeidsrisico incalculeren', zegt de officier.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Volgens het OM is deze zaak typisch mobiel banditisme: Verdachten zonder vaste woon- of verblijfplaats die korte tijd in een land verblijven waarmee ze geen band hebben, om daar snel aan geld te komen door middel van overvallen, inbraken of diefstallen.

