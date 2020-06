Opnieuw auto uitgebrand in Leidschendam

Aan de Koningin Wilhelminalaan in Leidschendam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uitgebrand. Het is de zestiende voertuigbrand in Leidschendam sinds eind april. Een nacht eerder ging ook al een auto in vlammen op. 'De situatie blijft onverminderd onze aandacht houden', zegt burgemeester Klaas Tigelaar in een reactie.

De brand brak even na middernacht uit in de geparkeerde auto. De brandweer had het vuur snel onder controle en de politie heeft onderzoek gedaan. Op foto's van Regio15 is te zien dat er een jerrycan is gevonden.

In de nacht van donderdag op vrijdag was het raak aan de Prinses Annalaan in Leidschendam. In een verklaring zegt burgemeester Klaas Tigelaar over die brand: 'Het is ontzettend vervelend en onacceptabel dat er opnieuw een auto in vlammen is opgegaan. Die auto is iemands bezit en daar blijf je van af. Het is ook nog eens vervelend omdat de afgelopen weken de rust weer enigszins was teruggekeerd in de wijk. Naast de materiële schade zorgt dit voor angst en ongerustheid onder onze inwoners.'

Reeks autobranden

De afgelopen twee maanden zijn meerdere auto's in brand gestoken in Leidschendam. Nadat de burgemeester zes onruststokers een gebiedsverbod van drie maanden oplegde, werd het een paar dagen rustig. Sindsdien zijn er een paar autobranden geweest. Eind mei zijn twee 17-jarige jongens uit Den Haag aangehouden als verdachte van een brandstichting.

'De politie geeft de hoogste prioriteit aan de branden en is elke nacht aanwezig in de wijken', zegt burgemeester Tigelaar. 'Als u ooit iets verdachts ziet neemt u dan alstublieft contact op met politie via 112. U kunt uiteraard ook contact opnemen met de gemeente als u wilt praten over wat er is gebeurd.'

Ook brand in Wateringen

Aan de Doctor Schaepmanstraat in Wateringen brandde afgelopen nacht ook een geparkeerde auto uit. Een wagen ernaast raakte beschadigd. De politie doet onderzoek naar deze brand.

LEES OOK: 'Overweeg preventief fouilleren vanwege autobranden Leidschendam'