Opstijgende vliegtuigen vanaf december niet meer recht over Bodegraven

De verlegging van de route is gedaan op verzoek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in samenwerking met de Omgevingsraad Schiphol. Dat is een platform waarin overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties met elkaar overleggen. 'Ook in deze tijd waarin door de coronapandemie het verkeersaanbod sterk is verminderd, blijft LVNL zich inspannen om geluid en emissies in de omgeving van Schiphol terug te dringen', zegt voorzitter Michiel van Dorst.

'Ik ben blij dat we deze route nog dit jaar kunnen implementeren. Daarmee zorgen we ervoor dat geluidshinder voor bewoners op een zo kort mogelijke termijn afneemt', aldus Van Dorst. Door het verleggen van de route, die in luchtvaarttermen KUDAD heet, komen vliegtuigen niet meer over Bodegraven en vliegen verder ten oosten van Reeuwijk-Brug en Gouda, waardoor ook daar de geluidshinder naar verwachting afneemt. Volgens LVNL levert de verlegging per saldo 118 minder 'ernstig gehinderden' op.

De nieuwe vertrekroute | Foto: Luchtverkeersleiding Nederland

De nieuwe vertrekroute | Foto: Luchtverkeersleiding Nederland

Twee jaar eerder

Nadat de Omgevingsraad Schiphol in maart dit jaar een positief advies uitbracht over de verlegging van de route, was de planning dat die pas in de winter van 2022-2023 kon worden ingevoerd. Dan neemt LVNL een nieuw luchtverkeersleidingssysteem in gebruik. Maar het lukt nu twee jaar eerder.

De nieuwe route wordt opgenomen in de Nederlandse luchtvaartgids, piloten worden voorbereid en navigatiecomputers aan boord van vliegtuigen moeten worden geprogrammeerd. In december moeten de vliegtuigen de nieuwe route volgen.

LEES OOK: Gemeenten in regio in gesprek met Schiphol over overlast