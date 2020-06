'Goed plan' ingediend om Eredivisie te starten met publiek

In het plan valt te lezen dat publiek aanwezig kan zijn bij voetbalwedstrijden, mits de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt. De tribunes kunnen daardoor deels bezet zijn. 'Anderhalve meter afstand houden in stadions is mogelijk. Er zijn dan geen volle tribunes, maar er kunnen wel duizenden mensen naar binnen. Dat scheelt financieel voor de clubs een slok op een borrel', aldus Bruls.

Het kabinet moet het plan nog wel goedkeuren. Tot op heden zijn evenementen - en dus ook (oefen)wedstrijden - tot 1 september verboden. De hoop van de voetbalclubs is dat deze maatregel versoepeld wordt, zodat de voorbereiding op het nieuwe seizoen eerder gestart kan worden met spelen van oefenwedstrijden. Mogelijk kan dit al vanaf half juli.

Financieel zwaar weer

De oefenwedstrijden in aanloop naar het nieuwe seizoen zullen de betaald voetbalclubs onderling gaan afwerken. De kans is groot dat FOX Sports deze wedstrijden gaat uitzenden, ter compensatie van het eerder stoppen van het seizoen 2019/2020.

De teller van verkochte seizoenkaarten staat bij ADO Den Haag momenteel op 4578. Het nieuwe seizoen starten met gedeeltelijk volle tribunes zou een financiële meevaller voor de Haagse club betekenen. Door de coronacrisis verkeert ADO - net als veel andere clubs - in financieel zwaar weer. Eerder bereikte de Haagse club een akkoord met de spelers en het personeel over een tijdelijke salarisverlaging.

Verdeeldheid over nieuwe opzet programma

Afgelopen week werd bekend dat het speelschema van de Eredivisie – zolang er geen publiek aanwezig kan zijn in de stadions – wordt verdeeld over vier speeldagen: twee wedstrijden op vrijdag, twee op zaterdag, vier op zondag en één op maandag. Met name de wedstrijd van zondag- en maandagavond vielen niet goed bij supporters. 'In het land van voetbal spelen we op vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag. Niet op zondagavond en al helemaal niet doordeweeks', laten diverse supportersverenigingen is een statement weten.

Aankomende maandag zou ADO Den Haag normaal gesproken haar eerste training in aanloop naar het nieuwe seizoen afwerken, maar vanwege alle coronaperikelen is het schema compleet op de schop gegaan. De Haagse club is al begonnen met conditionele trainingen en zal in juli een korte vakantie inlassen voor de selectie. Aleksandar Rankovic, de nieuwe trainer van de Residentieclub, staat vanaf 1 juli voor de groep. Als trainingsaccommodatie gaat ADO Den Haag de komende twee seizoenen gebruik maken van de faciliteiten op Sportpark Irene in Rijswijk.

Nieuwe spelers

Qua nieuwe spelers is het nog tamelijk rustig bij de Haagse club. Tot dusver werden veel jeugdspelers gecontracteerd en werden Kees de Boer en Peet Bijen vastgelegd. Voor het tweede elftal werd Emilio Estevez gehaald. Gesprekken met Ricardo van Rhijn en Mo Osman (beide transfervrij) hebben vooralsnog niet tot overeenkomst geleid. Datzelfde geldt voor diverse huurverzoeken bij de traditionele top drie. De betreffende clubs vinden het nog te vroeg in het seizoen om spelers al te laten gaan.

FC Eindhoven-speler Samy Bourard staat nog altijd hoog op het wensenlijstje van ADO, maar omdat zijn zaakwaarnemer vergeten was het aflopende contract van de middenvelder op te zeggen, ligt hij automatisch nog een jaar vast. Eindhoven wil daarom een vergoeding zien van ADO. De gesprekken daarover lopen nog.