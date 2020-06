Demonstratie Black Lives Matter op Malieveld trekt enkele honderden mensen

Black Lives Matter voert al bijna een maand actie. In heel de wereld gaan mensen de straat op om de dood van George Floyd te herdenken. De Amerikaan overleed in Minneapolis nadat een agent meer dan acht minuten op zijn keel zat. In Nederland waren er niet alleen demonstraties op het Malieveld, maar ook op sportpark De Vliet in Leiden en in onder meer Amsterdam en Rotterdam.

Waren de eerdere demonstraties vooral een steunbetuiging aan Floyd en een oproep tegen racisme in het algemeen, de organisatie heeft voor zaterdag een concreet doel gesteld. Het protest is gericht tegen een nieuwe wet die de regering in wil voeren die de politie ruimere bevoegdheden geeft om geweld te gebruiken. 'Politiegeweld moet begrensd worden, niet nog vrijer gemaakt worden', zo schrijft de organisatie.

Foto: Regio15

Tegendemonstratie

Een stukje verderop houdt de nationalistische actiegroep Voorpost een tegendemonstratie. Ze willen 'een krachtig tegengeluid te laten horen tegen alle idiote door de overheid betaalde clubjes als Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter.'

Een demonstratie tegen coronamaatregelen stond voor zondag op de rol, maar mag niet doorgaan. De rechtbank oordeelde vrijdag in een zitting dat de Veiligheidsregio Haaglanden de demonstratie mag verbieden ter bescherming van de gezondheid en om wanorde te voorkomen.

LEES OOK: Opnieuw demonstratie Black Lives Matter op Malieveld, maar wat willen betogers concreet bereiken?