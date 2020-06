'Haagse Markt op maandag en woensdag weer helemaal open'

'De Haagse Markt gaat vanaf komende week op maandag en woensdag weer helemaal open', zegt Geoffrey Franse, bestuurslid van de belangenvereniging van de Haagse Markt. 'Dat is gebeurd na overleg met de gemeente. We zijn er heel blij mee.' De afgelopen tijd was er vanwege de coronamaatregelen maar één rij kramen per looppad geopend, om bezoekers voldoende ruimte te geven.

Op vrijdag en zaterdag, de twee drukste dagen, is er voorlopig nog wel een halve markt. 'De ene week de ene rij kramen, de andere week de andere rij', zegt Franse daarover. 'Dat zijn de drukste dagen. Maar als het de komende tijd op maandag en woensdag goed gaat, kan het zijn dat we binnenkort die dagen ook open gaan.' Franse adviseert de gemeente over het beleid dat moet worden gevoerd op de Haagse Markt

Dat de Haagse Markt op maandag en woensdag weer volledig open gaat, ligt volgens Franse aan de geleidelijke opschaling die de afgelopen tijd is toegepast. 'Nadat de markt op slot ging, hebben we iedere keer een stukje meer geprobeerd. Er is goed gecontroleerd door beveiligers en mensen van de markt of alles goed ging. Dat was zo, en na overleg met de gemeente is besloten om op maandag en woensdag volledig open te gaan.'

Regels RIVM

Bezoekers aan de markt moeten rekening houden met het feit dat er maar twee ingangen open zijn. Daarnaast zijn er verplichte looproutes en mogen er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. 'Dat bepaalt een door de gemeente ingehuurd adviesbureau', zegt Franse. 'Die zijn gespecialiseerd in bezoekersaantallen. Mensen van de markt kijken daarnaast of bezoekers de regels goed naleven en of de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.'

Franse heeft zelf een fourniturenkraam, en kon dus amper werken de afgelopen tijd. 'Het was bar en boos', zegt hij. 'Ik heb elf weken thuisgezeten. Dus ik ben blij dat ik weer aan de slag kan.'

Stuk minder kramen

Eind maart werd de Haagse Markt door burgemeester Remkes gesloten, omdat het te druk was en bezoekers geen anderhalve meter afstand hielden. Twee dagen later ging de markt weer open, maar onder strenge voorwaarden: verplichte looproutes, een beperkt aantal bezoekers en een stuk minder kramen.

LEES OOK: Iconische bloemenman Piet Dame (95) overleden: 'Haagse Markt was zijn lust en zijn leven'