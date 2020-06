'Dinand, je bent toch niet vergeten dat het ADO-concert zes dagen later is...?'

Na een periode van zes jaar waarin Dinand even de muziekwereld de rug had toegekeerd, is het weer business as usual. Ondanks een volle agenda met interviews maakt hij tijd vrij voor een interview met Omroep West en spreken we af op de plek waar de band Kane werd ontdekt: Café De Paap in de Haagse Papestraat. Op het kleine podium in de hoek vertelt hij over de aanloop naar het concert in het ADO Den Haag-stadion.

'Toen ik mijn vrouw had gevraagd om met mij te trouwen, en ze ja zei, hadden we een datum uitgekozen. Alles was geregeld, toen mijn manager Edwin Janssen zei: 'Dien, je bent toch niet vergeten dat je 29 mei een optreden hebt en dat het ADO-concert zes dagen later is...?' En ik zei: 'Nou, nee, ik ben het eigenlijk een soort van effe kwijt'. En dat moest ik thuis even uitleggen. Dus dat betekende een hele korte honeymoon van, ik geloof, maar twee, drie dagen. En toen meteen door naar hier om te spelen en die gig te doen.'

'Den Haag, mijn eerste thuis'

Bijna vanzelfsprekend had hij natuurlijk liever in het ADO-stadion in het Zuiderpark gespeeld: 'Daar ligt de historie, maar daar is geen plek meer. Maar ik vond het natuurlijk superleuk om in Den Haag te spelen. En omdat te kunnen doen überhaupt. Wat dat betreft zijn plekken als Malieveld en deze natuurlijk wel alleen voor de lucky few om dat te kunnen doen.'

Hoewel geboren in Gorinchem, is Den Haag zijn stad. Dat hij er nog steeds woont zegt meer dan genoeg, ook al sluit hij niet uit hij ooit nog zal verhuizen: 'Den Haag is een rauwe stad en de mensen uit Den Haag zijn rauwe mensen. Maar het zijn pure mensen. En daar heb ik enorm mee geconnect. Dus voor mij was dit het eerste thuis in Nederland wat ik gevonden had. Dus ik hoef hier niet weg. Mijn kinderen zijn allemaal geboren in het Bronovo en die wonen hier allemaal, met ons, en punt eigenlijk.'

Geschiedenis schrijven

Dinand heeft vele dierbare herinneringen aan Den Haag. Waaronder dus ook De Paap: 'Vroeger had je hier een soort van sing-a-long. Dan speelde een bandje, dan kon je meezingen. Dan moest je een briefje inleveren en dan trokken ze je wel of niet. Ik liep hier destijds met mijn vriendin naar binnen en zij wist niet dat ik altijd met muziek bezig was. Dus ik deed dat gewoon en de rest is history.'

Zoals Kane ook geschiedenis schreef tijdens Parkpop met het ADO-shirt aan. De Amsterdamse drummer dacht daar anders over: 'Die had zoiets: dat ga ik no-way doen. Daar hebben we zo'n bonje over gehad. Dat werd een super exclusief optreden, heel gaaf, en vanaf dat moment was Midden-Noord en ADO, dat was van...' Dinand zoekt het naar het juiste woord en maakt met zijn armen een gebaar van aanbidding. 'Dat is wel zo'n momentje geweest.'

Losse schroeven

Terwijl Kane een gesloten boek is, is de toekomst nu onzeker. Het zal moeten blijken of de wereld zit te wachten op Dinand, de solo-artiest. Dat vindt hij zelf ook prima. Maar door de coronacrisis zijn er nu wel wat losse eindjes. Zo werd de release van de single Can You Hear Me, begin maart, uitgesteld. Dat was achteraf maar goed ook, zegt Dinand. Want niemand zou er op dat moment op hebben zitten wachten: 'De dinsdag dat het uit zou komen bleek uiteindelijk de dinsdag te zijn dat onze minister-president zijn eerste toespraak deed en het hele land eventjes stil stond en ook eventjes in rep en roer was. Dus dat was achteraf een hele goede beslissing, maar voor mij was het wat onhandig.'

Ook de grote concerten die gepland waren, kwamen te vervallen. Hoewel het nieuwe album gepland staat voor het najaar, staat ook dat op losse schroeven: 'Als ons hele leven enigszins normaal blijft, komt het in het najaar van dit jaar uit. Als blijkt dat er weer allemaal ellende uitbreekt dan... nobody knows. Maar ik heb het liefst dit jaar wel alles uitgebracht.' De grote onzekerheid is voor hem wel een wijze levensles: 'Volgens mij kan je niet eens een vakantie plannen met enige zekerheid. Je weet het gewoon niet. Dus ik heb het helemaal losgelaten. Dat is niet een soort van zelfbescherming. Dat is gewoon de les die we moeten leren van dit coronaverhaal: dat wat we moeten doen, moeten we nu doen. En wat straks nu is, dat zie ik wel weer verder.'