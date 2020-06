Haagse raad is verbijsterd over te veel betaalde coronasteun: 'Hoe kan dit iedere keer zo misgaan?'

In de gemeenteraad van Den Haag wordt met verbijstering gereageerd op een fout van de gemeente door per ongeluk bijna 300.000 euro coronasteun aan zzp’ers te betalen, meldt mediapartner Den Haag FM. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil een spoeddebat over de kwestie.

Afgelopen dinsdagavond maakte de gemeente in 2.036 gevallen geld over. Het ging om resterende bedragen aan ondernemers die een beroep hadden gedaan op de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Maar daarna zijn er voorschotten uitgekeerd, waardoor er in 192 gevallen sprake is geweest van een dubbele betaling. '

Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is 'buitengewoon ongelukkig' met de gang van zaken. 'Dit is niet voor het eerst', zegt hij. 'Vorig jaar werd er nog 2,5 miljoen euro aan uitkeringen verkeerd overgemaakt en nu weer bijna drie ton. Hoe kan dit iedere keer zo misgaan?'

Spoeddebat

Hart voor Den Haag/Groep de Mos , de grootste partij in de Haagse raad, wil in een spoeddebat opheldering hebben van het stadsbestuur. 'De gemeente is nota bene door een scherpe ondernemer op de fout gewezen, anders was het nog niet eens opgevallen. Dan zit er wel iets heel erg fout in het systeem en daar willen we duidelijkheid over hebben. De energie gaat nu totaal onnodig zitten in het terughalen van het geld in plaats van het bestrijden van de coronacrisis', aldus Sluijs.

De Partij voor de Dieren toont enigszins begrip voor de fout van de gemeente. 'De gemeente moet in de crisis snel handelen', zegt fractieleider Robert Barker, maar hij noemt het wel 'erg slordig'. Ook raadslid Bülent Aydin van coalitiepartij PvdA noemt het 'behoorlijk slordig'.