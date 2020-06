Jonge Haagse boa's in lastige situaties: 'Een man sneed zich tot op het bot open'

'Ik heb verschillende situaties meegemaakt waarin verbaal, agressief en fysiek geweld werd toegepast', vertelt Lorenzo, net als Tara pas 21 jaar oud. 'Het toppunt was dat voor mijn ogen iemand tussen opa’s, oma’s en kinderen met een mes stond te zwaaien, en zijn onderarm tot op het bot opensneed. Dan voel je je wel bedreigd, als iemand daar met een mes staat. Maar je moet dan ook wel handelen.' Tara: 'Dat had echt heel anders af kunnen lopen. Het had echt fout kunnen gaan.'

'Op dat moment gaan er veel dingen door je heen', vervolgt Lorenzo. 'De veiligheid van de omstanders, je eigen veiligheid, en als hij zichzelf opensnijdt, ook zijn veiligheid. Die man ligt daar dan dood te bloeden. Op dat moment heb ik extra collega's opgeroepen, en ben vervolgens op hem afgestapt. Ik heb het mes weggetrapt en ben vervolgens eerste hulp gaan verlenen. Niet alle omstanders hadden het op dat moment door.'

'Je bent het eerste aanspreekpunt'

Ook bij boa's gaat de eigen veiligheid altijd voorop. Toch heeft het uniform dat ze aan hebben een keerzijde. 'Mensen verwachten wat van je', zegt Lorenzo. 'Er staat iemand met een mes. Het is hartstikke druk. Mensen zien je dan als eerste aanspreekpunt.'

De opsporingsambtenaren hebben geen 'zware' middelen om mensen tijdelijk uit te kunnen schakelen. En voorlopig krijgen de boa's in Den Haag dat ook niet. Lorenzo en Tara willen er geen uitspraken over doen.

Pittig

De beelden van aangevallen boa's in IJmuiden hebben indruk gemaakt op het duo. De afgelopen weken zijn volgens Tara sowieso pittig. Volgens de twee zijn mensen door de coronamaatregelen prikkelbaarder. 'Er wordt wel van je verwacht dat je naar de drukkere plekken gaat. Dat je ook echt de mensen aanspreekt. We spreken groepen aan. Als je dan filmpjes van IJmuiden of andere gemeentes ziet langskomen, dan schrik je wel.'

'Je krijgt regelmatig een belediging', zegt Tara. 'Eentje waar je net niets mee kan. Als het een ernstige belediging is, gaat diegene mee naar het politiebureau. Twee weken terug hadden we ook een aanhouding voor belediging. Die man mag zich in augustus gaan verantwoorden voor de rechter.' Volgens Lorenzo gebeuren dit soort dingen niet dagelijks. 'Maar het neemt wel toe.'

Twee kampen

'We zijn veel in de media geweest en je ziet dat er twee kampen beginnen te komen. Eentje met mensen die ons waarderen, en heel blij zijn dat wij er zijn. Maar je hebt ook mensen die tegen ons zijn. Als je dan iemand aan het waarschuwen bent, gaan ze zich ermee bemoeien. Schreeuwen, schelden, noem maar op.'

Zaterdagmiddag lopen Lorenzo en Tara door de binnenstad van Den Haag. In de Grote Marktstraat mogen geen scooters rijden. Tara houdt een man staande, maar hij ontwijkt haar en rijdt door. 'Als hij was gestopt, had hij een officiële waarschuwing gekregen. Nu krijgt hij een boete van 104 euro op de mat. Dat had niet nodig geweest.'

Toename

Ondanks het toenemende geweld zien opleidingsinstituten de interesse voor opleidingen tot boa toenemen tijdens de coronacrisis. Dat is gebleken uit een rondgang van Nu.nl. 'Dat vind ik heel leuk om te horen', reageert Tara. 'Je zou dat eigenlijk niet verwachten. Maar misschien zien mensen nu ook wel dat we gewoon leuk werk hebben, Je hebt mensen die het van de negatieve kant bekijken, maar ook genoeg die het van de positieve kant bekijken.'