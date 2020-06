Leidse oud-prof Bezzai: 'Ik wil niet dat mijn voetballende zoontjes black monkey worden genoemd'

Leidse oud-prof Houssin Bezzai is projectmanager van de KNVB in de strijd tegen racisme en discriminatie

Houssin Bezzai is sinds maart projectmanager van het KNVB-anti-racismeplan: 'Ons voetbal is van iedereen'. 'Het is niet alleen mijn baan, maar ook mijn persoonlijke missie', zegt de Leidse ex-prof daarover tegen de NOS. Als 12-jarige werd hij uitgemaakt voor 'black monkey'. 'Ik wil niet dat mijn voetballende zoontjes dat meemaken.'

De oud-speler van onder andere Sparta, Ter Leede, Quick Boys en Leidsche Boys hoefde niet lang na te denken om de taak op zich te nemen. Bezzai: 'Ik sta hier niet alleen in. Ik heb een team binnen de KNVB en ook de drie ministeries zijn hierbij betrokken.' Aan het aanvalsplan tegen racisme van de voetbalbond werd maandenlang gesleuteld met de KNVB en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De functie van Bezzai komt voort uit het verhaal van de geëmotioneerde Ahmad Mendes Moreira. De speler van Excelsior deed op 17 november 2019 zijn verhaal na afloop van de wedstrijd tegen FC Den Bosch. De voetballer werd racistisch bejegend door het Bossche publiek en barstte in tranen uit. 'Het begon met Zwarte Piet. Toen werd het k-neger. Toen werd het k-katoenplukker.'

Technologie, apps, campagnes en trainingen

De KNVB ondernam actie en lanceerde het plan 'Ons voetbal is van iedereen.' Onder die noemer, en met twintig verschillende aandachtspunten, gaat de bond de strijd aan met racisme en discriminatie. Allemaal met als doel om racisme en discriminatie te weren. Om dat te bereiken, zijn er drie thema's in het leven geroepen: voorkomen, signaleren en sanctioneren. 'Iedereen wil voetbal op een leuke manier beleven. Hiermee willen we juist degenen aanpakken die het verzieken voor de rest', zegt Bezzai.

We kunnen nu gewoonweg niets doen want er wordt niet gevoetbald

Door slimme technologie, apps, campagnes en trainingen streeft de nationale voetbalbond ernaar de bewustwording te vergroten, óók in het amateurvoetbal. 'We zijn aan het kijken hoe we scheidsrechters, bestuursleden en iedereen die rondom het amateurvoetbal werkt, kunnen trainen en opleiden om meer bewustwording te creëren. Dat iedereen ook weet wat het is om gediscrimineerd te worden en uitgesloten te worden. Het gaat niet alleen om racisme, maar ook uitsluiting'. zegt de Sleutelstadbewoner.

Coronavirus

De wereldwijde protesten hebben de urgentie van het probleem verhoogd, dat voelt ook de KNVB. Volgens de antiracisme-projectmanager wordt de voetbalbond voortdurend bevraagd hierover. 'Voetbal is een bindmiddel, iedereen wil weten 'wat doet de KNVB?', zegt Bezzai. 'Wij snappen dat de urgentie er nu is, maar voor ons verandert er niks. We zijn achter de schermen al hard bezig om te kijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren.'

Dat dat tot nu toe nog niks tastbaars heeft opgeleverd, is volgens Bezzai onder andere te wijten aan het coronavirus. 'We kunnen nu gewoonweg niets doen want er wordt niet gevoetbald. Het geeft ons wel de ruimte om alles goed voor te bereiden en de juiste mensen aan je te binden.'

Aan de slag

Zodra er dus weer gevoetbald kan worden, gaat de KNVB met al die punten aan de slag. 'Je moet zichtbaar zijn, erover praten en de mensen aangeven wat er speelt. Niet alleen in de voetballerij, maar ook in de maatschappij. Wij staan ervoor dat dit uit de maatschappij moet. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat we dit heel serieus gaan nemen en hier met z'n allen voor vechten. Met de ministeries, de teams willen we het aanvalsplan nakomen en uitvoeren', sluit de Leidenaar af.

