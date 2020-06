Nacht van de Vluchteling brengt 240.000 euro op

Op Wereldvluchtelingendag organiseert Stichting Vluchteling ieder jaar het loopfestijn, waarbij mensen wandelen om geld op te halen. Normaal gaat één van de routes van Rotterdam naar Den Haag. Dit jaar is het evenement gehouden in een aangepaste versie. Grote wandeltochten worden vanwege de coronamaatregelen niet gehouden. In plaats daarvan zijn mensen de afgelopen dagen al met een app op pad gegaan in hun eigen omgeving. Er is in totaal meer dan 100.000 kilometer gelopen.

'Het was een bijzondere editie van de Nacht van de Vluchteling waarin een groot aantal mensen, zowel deelnemers als ambassadeurs, minister Kaag en het team van Stichting Vluchteling de schouders er onder hebben gezet. We hebben met elkaar laten zien dat we ook in donkere tijden hier, licht kunnen brengen daar. En dat is keihard nodig, juist nu', aldus directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling.

'Alleen, maar toch gezamenlijk'

Zaterdag om 22.00 uur was de finale. Tien ambassadeurs in tien steden gaven het startsein om 'alleen, maar toch gezamenlijk' de laatste kilometers af te leggen. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking sprak de lopers vanuit Den Haag toe en wenste ze succes: 'Geweldig dat jullie ook vandaag en vannacht weer lopen, ondanks alle ellende in de eigen omgeving. Met z'n allen samen. En samen betekent niet alleen hier in de eigen straat. De meest kwetsbaren zijn ook juist de vluchtelingen.'

Het evenement was te volgen via een livestream op de website van de stichting. De opbrengst wordt door Stichting Vluchteling ingezet om medicatie, voedsel en onderdak aan vluchtelingen te bieden.