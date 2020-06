Zeven mensen aangehouden op Malieveld

De opgepakte betogers waren volgens een politiewoordvoerder duidelijk herkenbaar als demonstranten. Zo hadden ze flyers, spandoeken en megafoons bij zich. De betogers zijn meerdere keren aangesproken, gewaarschuwd en opgeroepen het terrein te verlaten, maar dat weigerden ze, aldus de politie.

Rond 12.00 uur zijn verzamelen meerdere demonstranten zich in een hoek van het Malieveld voor een sit down-actie. Burgemeester Remkes gaf toestemming om tot 13.30 uur te blijven. De politie verzoekt de demonstranten om te vertrekken.

'Relaxte sfeer'

Er waren ook andere groepjes mensen die duidelijk herkenbaar waren als demonstranten. Die zijn volgens de woordvoerder wel vertrokken. 'Het beeld op het Malieveld is nu rustig', aldus de politiewoordvoerder rond 11.15 uur. 'Demonstranten mogen ook elders in Den Haag niet protesteren. Als mensen als demonstranten in groepjes herkenbaar over straat lopen in Den Haag wordt ze gesommeerd om de stad te verlaten.'

Dat beaamt Omroep West-verslaggever Jim van der Deijl. Volgens hem is er op het Malieveld rond 11.15 uur 'een relaxte sfeer'. 'Mensen zijn aan het picknicken, ik zie drie groepjes sporten. Als het zonnetje doorkomt is het weer heerlijk.'

Demonstratie verboden

'De politie staat er preventief', zegt Van der Deijl ook. 'Ze willen zich laten zien in de hoop dat ze niet hoeven op te schalen later op de dag. Mensen die met de auto de parkeergarage onder het Malieveld inrijden worden gevraagd wat het doel van de reis is.'

De gemeente Den Haag besloot vrijdag de demonstratie te verbieden nadat was gebleken dat er niet honderd, maar tienduizend bezoekers werden verwacht. Dat maakte het volgens de gemeente heel moeilijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook zorgt het voor een 'vrees voor wanordelijkheden', aldus de gemeente. De actiegroep spande nog wel een kort geding aan, maar de rechter staat achter het besluit van Remkes.