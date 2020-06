Honderden woningen in Haagse Notenbuurt van sloophamer gered

De dreigende sloop van bijna driehonderd woningen in de Haagse Notenbuurt is afgewend. Woningcorporatie Staedion overwoog de huizen neer te halen omdat ze in slechte staat zijn. Maar de buurt verzette zich hiertegen en nu heeft de corporatie besloten de woningen op te knappen. 'We volgen de wens van de bewoners', zegt een woordvoerder van Staedion. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij (HSP) is opgelucht.

In de zomer van 2018 liet Staedion aan de bewoners van de Notenbuurt weten dat de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan 294 huizen te duur zouden zijn, en dat er andere plannen gemaakt werden. Eén van de opties was het slopen van de woningen en nieuwe huizen terug bouwen. Maar daar kwamen de bewoners tegen in verzet.

Staedion is daarom in overleg gegaan met de buurt en heeft de bewoners drie scenario’s voorgelegd. Slopen voor nieuwbouw werd dus door de bewoners afgewezen, omdat ze vreesden niet terug te kunnen keren naar de wijk. Ook grootschalige renovatie kreeg weinig steun, omdat dit een huurverhoging met zich mee zou brengen. Een grote meerderheid van ruim zeventig procent koos voor groot onderhoud van de woningen, zodat de huizen weer ongeveer vijftien jaar meekunnen.

Sterke sociale samenhang

HSP-raadslid Bos is blij dat sloop van de woningen niet doorgaat: 'Dit is een mooie buurt, in karakteristieke jaren dertig architectuur in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Ook is er in de wijk een sterke sociale samenhang', zegt hij. 'Alle 294 sociale woningen blijven behouden en dat is in een tijd met een groot tekort aan betaalbare woningen een grote winst. Ook vind ik het prijzenswaardig dat Staedion heeft geluisterd naar de wensen van de bewoners.'

Staedion wil nog dit jaar beginnen met het verbeteren van de eerste 31 woningen. Het gaat om het vernieuwen van keukens en sanitair, er komt dubbel glas en nieuwe kozijnen en deuren. Verder worden de gevels en balkons verbeterd.

Twaalf miljoen euro

'De ervaringen die we met het onderhoud aan de eerste woningen opdoen, nemen we mee naar de resterende 251 huizen', zegt een woordvoerder van Staedion. Per woning investeert de woningcorporatie naar schatting ongeveer veertigduizend euro. Dat betekent dat de totale kosten neerkomen op twaalf miljoen euro.

Bos: 'Ik besef dat dit geen oplossing is voor de zeer lange termijn. Maar de bewoners zijn tevreden, en dat vind ik nu het belangrijkste. Bovendien is er nu tijd om het komende decennium goed na te denken over verdergaande stappen, zoals energieneutraal maken en het isoleren van de woningen.'