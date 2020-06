Haagse Markt weer helemaal open: 'Het is net een openlucht-IKEA met al die looprichtingen'

Vlak voor 9.00 uur gaan de meeste hekken van de ingangen van de Haagse Markt dicht. 'Zo kan er gecontroleerd worden hoeveel mensen er op de markt rondlopen. Slechts twee ingangen zijn open', legt Franse uit. Bij de in- en uitgangen staan beveiligers te controleren. De één reageert daar heel laconiek op: 'Het is nu eenmaal anderhalve meter en als er te veel mensen zijn kan dat niet. ' De ander moppert: 'Ik houd gewoon braaf mijn afstand, alleen andere mensen doen dat niet'.

Veel ondernemers zijn tevreden dat er wat versoepeling van de regels komt. 'Het is beter dan thuiszitten.' De verkoper van de telefoonkraam is helemaal blij: 'Ik ben heerlijk bijgekomen in deze maanden. Okee, ik heb even niet aan mijn misgelopen inkomsten gedacht en ging andere dingen doen. Ik ben gaan schilderen... En nou mag ik weer. Ik ben blij, mijn klanten zijn blij. Ze weten me gewoon weer te vinden.'

'Niet helemaal blij'

Maar de Haagse Markt zou de Haagse Markt niet zijn als er niet ook andere geluiden zijn. Heel wat kooplui balen er van dat ze alleen op maandag en woensdag mogen staan. Op de drukste dagen, vrijdag en zaterdag, zijn ze nog niet welkom. Dan mag voorlopig maar de helft van de kramen open. 'Ik ben blij dat ik al weer twee dagen mag, maar niet helemaal blij, nee. Op vrijdag en zaterdag is het het drukst en kan ik het meest verdienen.'

Er wordt ook flink gemopperd op de looproute die ingesteld is op de markt. In ieder pad mag maar één kant op gelopen worden. Een oudere dame klaagt: 'Ik ben slecht ter been en ik haal de hele markt zo niet.' Een echte Hagenees moppert: Het is tien kilometer omlopen voor je bij je kraam bent. Ik ben geradbraakt als ik van de markt af kom.'

Snel weer helemaal open

Franse herkent het allemaal wel: het gesputter van zijn collegae, het gemopper van de klanten. Maar hij houdt de moed erin: 'Hoe beter we ons gedragen, hoe langer het goed gaat, des te eerder kunnen we helemaal open.'

