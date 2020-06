Haags slachtoffer van Thijs H. had 30 steekwonden

De vrouw was een bekend gezicht in de Scheveningse Bosjes, ze liet daar dagelijks haar twee hondjes uit. Een van de hondjes had een handicap en liep daardoor met een soort looprekje.

Op 4 mei rond 15.30 uur werd haar lichaam gevonden op het Galgenpad. De vrouw was omgebracht met drie snijwonden en dertig messteken, tien daarvan waren in hersenen, longen en hart. Ook was haar linkerpink afgesneden. De vrouw had handschoenen aan, maar de handschoen van haar linkerhand was intact. Drie dagen na de moord, op 7 mei, stak H. een man en een vrouw dood in Limburg.

Mes in de keukenla

H. werd op 8 mei vorig jaar aangehouden. Bij de doorzoeking van zijn huis op de Haagse Hooikade vonden agenten een schoongemaakt keukenmes in de la. Daarop werd DNA gevonden van het slachtoffer. Net als op de handschoen van het slachtoffer. Ook op een rugtas van de verdachte werd DNA van H. en van het slachtoffer gevonden.

H. staat de komende week terecht in de rechtbank in Maastricht. Het Openbaar Ministerie (OM) klaagt hem aan voor drie keer moord. Maandag behandelt de rechtbank de feiten van de drie moorden en de persoonlijke omstandigheden van H. Dinsdag komen de slachtoffers aan het woord. Op 30 juni formuleert het OM de strafeis.

Psychose

Volgens H. pleegde hij de moorden onder invloed van een psychose. Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum hebben verklaard dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar is. Maar het OM denkt dat H. hierover liegt.

LEES OOK: 'Dode vrouw Scheveningse Bosjes werd gevonden naast haar gehandicapte hond'