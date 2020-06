Rutte: 'Doorgesnoven hooligans misbruikten demonstratie'

'We moeten echt onderscheid maken tussen mensen die uit bezorgdheid voor hun vrijheden protesteren. Die hebben het volste recht, net als bij de demonstraties tegen racisme en discriminatie', zegt Rutte. 'Maar als ik me baseer op de televisiebeelden dan zaten er gisteren ook halve garen tussen.' Hij vindt dat er door 'doorgesnoven hooligans' misbruik is gemaakt van de situatie die op en rond het Malieveld was ontstaan.

Volgens de politie kwamen ook voetbalsupporters op de in eerste instantie verboden demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin af. Die mocht in aangepaste vorm toch kort doorgaan van burgemeester Remkes. Een groep zocht de confrontatie met de politie op en gooide met stenen. Niet alle demonstranten hielden zich aan de afspraak dat zij op een gegeven moment weer naar huis moesten. De politie verrichtte 400 aanhoudingen. Er zitten nog 10 tot 15 mensen vast voor openlijke geweldpleging, zegt de politie.

Versoepelingen

Rutte snapt dat mensen toe zijn aan versoepelingen. 'Die wil ik ook wel. Maar juist omdat we ons aan de 1,5 meter en de andere basisafspraken houden hebben we zo weinig besmettingen.' Hij wijst op de situatie in China, Singapore en Nieuw Zeeland, die na grote versoepelingen toch weer lockdown-achtige maatregelen moeten nemen. 'Als we ons niet meer aan de regels houden is het virus weer heel snel terug', zegt Rutte.