‘Zeevonk is magisch en onvoorspelbaar, de populariteit groeit’

Een tikkeltje ontevreden keerden de liefhebbers huiswaarts. De lichtende nachtwolken en het kleurrijke palet in de lucht waren prachtig, alleen de zeevonk was in Noordwijk minimaal te zien. Maar niet getreurd: de komende dagen is de kans groot dat het natuurverschijnsel zich duidelijker voor gaat doen.

'Je weet het eigenlijk nooit zeker', zegt Marloes Goethals van het Twitteraccount @ZeevonkAlert. 'Ik krijg steeds vaker de vraag wanneer de zeevonk te zien is. Toevallig dacht ik laatst nog dat het moment was aangebroken, maar ook toen was het niet te zien. Het is zo onvoorspelbaar. Ook al lijken de omstandigheden ideaal. Je moet echt geluk hebben.'

'Het is iets magisch'

Goethals verzamelt op haar Twitterpagina en Instagramaccount foto's van mensen die het speciale natuurfenomeen hebben vastgelegd. 'Ik ben helaas gestopt met Facebook. Het werd te populair en ik kon het werk niet meer aan', vervolgt Goethals. 'Waarom het zo populair aan het worden is? Het is iets magisch, iets onvoorspelbaars en bijzonders, en dat allemaal gewoon in Nederland.'

Het liefst gaat Goethals het zeevonkhoogseizoen - van april tot en met september - iedere dag naar het strand, maar dat is te vermoeiend. 'Het blijft verslavend. Ik heb het al meerdere malen echt goed kunnen zien, maar je moet dan echt na middernacht gaan. Dat is het donker genoeg om het goed waar te nemen. In deze periode zou dat na 0.30 uur zijn.'

De lichtende nachtwolken waren wel goed zichtbaar | Foto: Corne Ouwehand

Vanaf dinsdag meer kans

De voorwaarden voor zeevonk (zeer warm en weinig wind) doen zich met name vanaf dinsdag voor. Dan vermenigvuldigt een alg zich makkelijker, waardoor zeevonk ontstaat. Wanneer er genoeg van deze eencellige organismen in het water bewegen ontstaat een chemisch reactie. Dan kan een alg oplichten door golfslag of wanneer iemand door het water loopt.

LEES OOK: Zeevonk laat de zee blauw stralen