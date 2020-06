Wateringse loodgieter schrikt door stunt van tv-programma: 'We dachten dat er werd ingebroken'

'Mijn ouders werden vannacht wakker van lawaai', vertelt Maaike Waaijer, dochter van loodgieter Boes en zelf ook werkzaam in het bedrijf. Haar ouders wonen boven 'de zaak'. 'Mijn vader heeft even uit het raam gekeken, maar zag toen alleen een busje wegrijden. Ze waren echt bang dat er bij hen of bij de buren ingebroken was.'

Maandagochtend werd duidelijk wat de reden van het lawaai was. 'We werden gebeld door ene Henk. Of we onze gevel al hadden gezien.' Bij het achterhalen van dit nummer door Omroep West, kwam de aap uit de mouw. Het bleek een actie te zijn van het nieuwe BNNVARA-programma 'Make Holland Great Again', waarbij wereldproblemen worden aangepakt.

De kraan aan de gevel van loodgieter Boes in Wateringen werd beklad en behangen met groene kraantjes

Waterprobleem

BNNVARA bevestigt verantwoordelijk te zijn voor de actie. Niet alleen in Wateringen, maar ook in andere gemeenten in Nederland als Oudewater en Broek in Waterland. 'Wij willen in heel Nederland op een ludieke wijze aandacht vragen voor het waterprobleem', zegt een woordvoerder van de omroep.

'We gebruiken steeds meer water. Als het zo doorgaat hebben we in 2040 niet genoeg meer voor iedereen op aarde. Dat is al over twintig jaar dus. Daarom hebben wij afgelopen nacht een bezoek gebracht aan diverse gemeenten in Nederland waar de naam 'water' in voor komt. Op allerlei naamuitingen hebben we het woord 'water' weggestreept en een boodschap achtergelaten.'

Op de hoogte

Hierbij wil de omroep benadrukken dat het om een eenmalige actie gaat en het geen dom vandalisme is.'Het is puur en alleen bedoeld is om het dreigende watertekort op een opvallende manier onder de aandacht te brengen. Daarnaast zullen wij er ook zelf zorg voor dragen dat alles wat wij hebben aangebracht of veranderd binnen drie dagen wordt verwijderd en in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.'

De loodgieter in Wateringen bracht zelf meteen alles terug in oude staat. 'We snappen de gedachte van deze actie, maar waren graag van tevoren op de hoogte gesteld', zegt Waaijer. Volgens BNNVARA had dit van te voren ook gemoeten. 'We hebben ook alle gemeenten van tevoren op de hoogte gesteld. We betreuren dat het in het geval van de loodgieter zo gelopen is.'