Scouting mag op zomerkamp: 'Maar indianen en astronauten mogen niet mengen'

Voor voorzitter van de scoutingvereniging Femke Boersma is het kamp het hoogtepunt voor het jaar. Ze is heel blij dat het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) toestemming hebben gegeven om weer zomerkampen te organiseren. 'De kinderen hebben veel binnen gezeten en ze verlangen naar buiten zijn en samen spelen met hun vriendjes', vertelt ze.

De kinderen worden ingedeeld in groepen met een eigen kleur, die bubbels worden genoemd, en dat bepaalt waar ze moeten plassen en welk gereedschap ze mogen gebruiken.

Slapen op anderhalve meter afstand

Voor de kinderen ouder dan 12 jaar wordt het helaas een lastiger verhaal. 'Daar moeten we voor zorgen dat ze op anderhalve meter afstand van elkaar slapen. Dat is lastig, want dat kan niet op alle plekken', legt Boersma uit.

'Dat betekent dat een aantal oudere kinderen misschien niet op kamp kan gaan. Ook met de spellen zullen we creatief moeten zijn, want een simpel spelletje als tikkertje kan al niet met anderhalve meter afstand.'

'Online kampvuur minder leuk'

De kinderen van John McCormick hebben in ieder geval zin om weer op kamp te gaan. De laatste maanden hebben ze veel tijd doorgebracht in eigen tuin of balkon. 'Online naar een kampvuur staren is toch minder leuk', zegt Jordan Soesman.

Zijn zus Rory Lois is ook blij dat ze weer met de scouting op pad kan. 'Het fijnste vind ik dat ik niet zoveel hoef na te denken op de scouting. Het is gewoon doen en verder lekker jezelf zijn. Ook vind ik het leuk dat ik straks iedereen weer zie.'

Indianen en astronauten

Op het scoutingkampeerterrein Bieslandse Bos tussen Pijnacker en Nootdorp worden veel scoutingkampen gehouden. Dorien van der Deyl van het kampeerterrein is ook blij dat er weer kinderen mogen komen. 'Het vergt wat meer organisatie, want alle groepen die hier komen houden we van elkaar gescheiden', legt ze uit. 'Zij vormen hun eigen bubbel met eigen toilet en eigen spullen waar ze mee werken.'

Het zorgt volgens Van der Deyl voor extra gepuzzel met verschillende aanvliegroutes voor verschillende groepen. 'Andere jaren kon het zijn dat je hier rechts van het pad een kind van de indianengroep tegenkwam dat er dan rechts een astronaut in een boom klom. Dit jaar moeten we die groepen goed scheiden. Ieder kind in de eigen bubbel en dus geen menging tussen bijvoorbeeld de indianen en astronauten.'