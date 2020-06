Politiebond verdedigt optreden tijdens uit de hand gelopen demonstratie

Op het optreden klinkt achteraf toch de nodige kritiek. Zo zou de politie de rellen zelf hebben uitgelokt. Simmers: 'Het meisje met die bloemen dat staat tussen relschoppers. Ik heb de beelden gezien, wat er van te voren gebeurt. Dan zie je dat die relschoppers zich terugtrekken, een seconde of twee wachten en het meisje stapt naar voren met de bloemen. Dan wordt ze geslagen door de politie terwijl ze gewoon met die relschoppers mee aan het doen is.'

'Ja, en dan keren die relschoppers zich weer tegen de politie. Dan wordt er geframed dat de politie begint en een meisje met bloemen in de hand slaat. Maar dat is helemaal niet waar. Zij was gewoon bezig en met die relschoppers de politie aan het uitdagen.'

Klappen krijgt

De demonstranten vormden zondagmiddag een zeer gemêleerd gezelschap. 'Het waren heel veel verschillende mensen bij elkaar. Er waren vredelievende demonstranten, er waren heel veel mensen die het niet eens zijn met het beleid. Demonstreren mag, het is alleen niet handig als het is verboden door de rechter. Er waren ook mensen die er kwamen om het te verzieken. Dat waren die vechtersbazen die je in verschillende filmpjes ziet. Die ook in het Centraal Station tekeer gingen.'

De situatie met verschillende groepen demonstranten maakte het er voor de politie dan ook niet makkelijker op. 'Je weet niet wat de intentie is van de mensen die tegenover je staan. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. Dat een ME’er links van mij aan het vechten is, aan het slaan is en ook zelf klappen krijgt, terwijl jij mensen tegenover je hebt die niks doen.'

Tien keer gewaarschuwd

'Maar je moet toch op linie blijven, dus die mensen moeten ook weg. En dan heb je weer dat punt dat je misschien wel tien keer bent gewaarschuwd, dat je moet vertrekken. En als je dan niet gaat dan loop je nou eenmaal het risico dat je geslagen wordt.'

Simmers distantieert zich nogmaals van de kritiek op het politie-optreden en wijst er op dat ze ook aanwezig is om de veiligheid van iedereen te beschermen: 'Als daar een extreme groepering komt, of voetbalhooligans, om te vechten, dan weet je ook niet wat ze gaan doen tegen het andere publiek. Dus de politie is ook aanwezig om te beschermen. En luister, de politie begint niet met vechten. Als mensen met stenen naar de politie gooien, dan zijn zij verkeerd bezig en niet de politie.'

