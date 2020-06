Thijs H. houdt vast aan wanen als motief voor moorden: 'Ik wou dat ik het nooit had gedaan'

Op 4 mei vorig jaar stak H. in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw dood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Limburgse Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. H. had een studentenkamer in Den Haag. Zijn ouders woonden in Brunssum.

De volgens H. willekeurig gekozen slachtoffers werden onverhoeds aangevallen en vele malen gestoken. Van de vrouw in Den Haag sneed H. een pink af. Het mannelijke slachtoffer heeft zich tevergeefs verweerd door H. met een hondenriem te slaan. H. ging telkens door met steken totdat hij dacht dat zijn slachtoffers dood waren. Na de moorden belandde H. in een kliniek, waar hij op 8 mei vorig jaar werd aangehouden.

'Berichten en signalen'

H. zegt dat hij 'berichten en signalen' kreeg die hem ertoe hebben aangezet mensen te vermoorden. Als hij niet aan de opdracht voldeed, zou zijn familie worden uitgemoord, zegt hij. De signalen las hij in onder meer kentekens en nieuwsberichten. De dood van een geliefde oom, in april vorig jaar, is volgens H. zelf een doorslaggevende factor geweest in zijn talrijke wanen. 'Dat was de echte omslag', zo heeft hij verklaard.

De rechtbank besprak urenlang de levensgeschiedenis van H., zoals die aan de geweldsmisdrijven is voorafgegaan. Een rode draad daarin is het gebruik van vele soorten drugs, met daarbij een hardnekkige verslaving aan cannabis. Vanaf 2017 ging het bergafwaarts met hem vanwege burn-out klachten en een toenemende psychische problematiek, waarbij hij in de greep kwam van wanen en angsten. In 2018 deed H. een serieuze zelfmoordpoging.

Problemen en drugsgebruik

De psychische problemen en de voorgeschreven medicatie in combinatie met aanhoudend drugsgebruik zouden de giftige mix hebben gevormd die tot de fataal uitpakkende waandenkbeelden bij H. hebben geleid.

Een reeks aangetoonde leugens en vermoedelijke ongerijmdheden in zijn verklaringen roepen bij het Openbaar Ministerie de vraag op of een psychose Thijs H. wel tot de extreem gewelddadige uitspattingen heeft gebracht. Het kan ook zijn dat er sprake is van andere drijfveren waarover hij niets wil zeggen.

'Cruciaal'

Het OM vindt dat H. opvallend veel niet meer weet. Daaronder ook de inhoud van de opdrachten die H. gehad zegt te hebben om de moorden te plegen. Het OM vindt dat 'cruciaal'.

Dinsdag gaat het proces verder.

