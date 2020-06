Corona legt brandweerkazerne volledig plat: 'Te weinig mensen om nog uit te rukken'

Vijf brandweermensen besmet en het merendeel van de collega's om die reden in thuisquarantaine: de brandweer in Valkenburg is deze maand dusdanig hard getroffen door het coronavirus, dat de kazerne meer dan een week moest sluiten. 'We hadden te weinig mensen over om nog uit te kunnen rukken', vertelt Arno Mantel van brandweer Hollands Midden.

Van de 23 vrijwilligers zat het merendeel in de eerste twee weken van juni thuis. 'Dat betekende dat we van de 47 vrijwilligerskazernes die we hebben er voor het eerst één hebben moeten sluiten vanwege ziekte. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.' Mantel is clustermanager van een groot deel van de vrijwilligerskazernes in de regio Hollands Midden.

Het was begin juni toen de brandweer van Valkenburg moest uitrukken. Uit testen is achteraf gebleken dat er toen al brandweervrijwilligers met corona waren, al hadden zij op dat moment nog geen klachten. 'Bij de eerste uitruk zat iemand in de auto die besmet was', zegt Mantel. 'Een uitruk later bleek nog iemand met een besmetting in de brandweerwagen te zitten.' Een bron- en contactonderzoek volgde, waarna de GGD het zekere voor het onzekere nam: iedereen met wie nauw contact is geweest moest in quarantaine.

Ingrijpend

Zo'n beetje de hele kazerne Valkenburg kwam thuis te zitten. 24 uur paraat staan was er dus even niet meer bij. Mantel: 'Natuurlijk ingrijpend voor de brandweer, maar uiteraard ook voor de mensen en hun families zelf.' Omliggende kazernes hebben er in de tussentijd voor gezorgd dat de inzet van de brandweer gewaarborgd kon blijven. Inwoners hebben er dus niets van gemerkt, zegt Mantel.

De gevolgen waren ook in Leiden merkbaar, zo'n vijf kilometer verderop. Een van de besmette vrijwilligers werkt daar in het dagelijks leven ook als beroepsbrandweerman. 'Hij heeft daar in Leiden een dienst gedraaid. En dus is ook daar een hele brandweerploeg van acht personen in quarantaine gegaan.'

Bron onbekend

Waar de besmettingen vandaan zijn gekomen, is niet vastgesteld. 'De bron is niet achterhaald.' Het is daarmee ook niet vast komen te staan of mensen bij de brandweer besmet zijn geraakt of op een andere plek. Want volgens clustermanager Mantel waren er ook besmettingen in de familie- en vriendenkring van de vrijwilligers.

Er is echter geen ontkomen aan: in een brandweerwagen zitten de brandweermensen met z'n zessen dicht op elkaar. Wat kun je dan doen om besmettingen te voorkomen? Een masker of mondkapje op? 'Dat is inderdaad een middel dat we kunnen gebruiken', legt Mantel uit. 'Maar op het moment van een uitruk gebeurt er heel veel. Je moet ademlucht omhangen, routes opzoeken en dat soort dingen. Je hebt dus al genoeg aan je hoofd.'

Ook is spreiden van mensen over meerdere brandweerwagens geen optie. 'Het is noodzakelijk om met elkaar in die wagen te zitten, want op die manier worden ook de taken verdeeld. De nodige afspraken voor een incident beginnen al in het voertuig.' Maar Mantel staat zeker open voor de optie om bijvoorbeeld een mondkapje in te voeren, als dat een goed middel is.

Op het moment dat het coronavirus voor veel besmettingen zorgde in Nederland was het ziekteverzuim bij de brandweer in Hollands Midden heel laag, vertelt de clustermanager van de brandweer. 'We waren dus verrast dat meerdere collega's positief werden getest.'

Inzet 'als vanouds'

Hij wil benadrukken dat de brandweer de coronamaatregelen zeer serieus neemt. 'Op elke kazerne zijn we alert. We zijn er zo min mogelijk. En als we wél op de kazerne zijn, dan houden we ons zo veel mogelijk aan alle noodzakelijke maatregelen.'

Inmiddels is de kazerne van Valkenburg alweer een week up and running. Iedereen heeft de quarantaineperiode uitgezeten en ook de besmette collega's zijn weer beter, zegt Mantel. 'Iedereen kan weer worden ingezet als vanouds.' En nog steeds is er het uitgangspunt dat al sinds de uitbraak van het coronavirus geldt: brandweervrijwilligers komen alleen naar de kazerne als ze geen klachten hebben.

Vorige week dinsdag kwam kazerne Valkenburg voor het eerst weer in actie: