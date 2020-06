Residentie Orkest ziet coronacrisis als uitdagende periode: 'We moeten onszelf opnieuw uitvinden'

Volgens artistiek directeur Sven Arne Tepl hebben ze zichzelf 'bijna opnieuw moeten uitvinden', maar is het ook fijn dat ze gedwongen worden om tot creatieve oplossingen te komen. De coronacrisis is ook voor het Residentie Orkest een uitdagende periode, waarin de musici voor grote uitdagingen staan.

'In principe geldt voor ons ook de regel dat we nu voor dertig man publiek mogen spelen. Gelukkig is dat zonder orkestleden, anders ben je snel klaar', vertelt Tepl. 'We moeten uiteraard wel de anderhalve meter afstand in acht nemen, ook als orkest. Dat zorgt voor een totaal andere manier van spelen, want ook het totaal aantal musici in het orkest wordt ermee beperkt.'

'Normaal zijn we met een orkestbezetting van tachtig man en nu zitten we opeens met dertig à veertig musici', gaat Tepl verder. 'Als die anderhalve meter nog lang blijft, betekent dat dus dat we andere repertoirekeuzes moeten maken, dat we op een manier moeten samenspelen. Eigenlijk moeten we onszelf bijna opnieuw uitvinden.'

Meer galm

En dat heeft vooral te maken met de akoestiek. 'We hebben minder oppervlakte wat we met mensen vol zetten. Daardoor ontstaat er meer galm, wat voor het publiek misschien fijn is, maar voor het orkest juist niet', legt Tepl uit. 'Als je kijkt bijvoorbeeld kijkt naar een violist, die houdt zijn instrument heel dicht bij zijn oor. Die hoort zijn collega nu nog minder dan in de oorspronkelijke setting. Je probeert daarom zachter te spelen om de ander nog te kunnen horen en daarom zakt het in.'

In het Omroep West-programma Eruit op de Buis wordt woensdag een voorstelling van het Residentie Orkest uitgezonden. Het gaat om werk van Strauss, Der Rosenkavalier. De voorstelling werd voor de coronacrisis gespeeld, dus het orkest is in volle glorie te aanschouwen.

'Heerlijk om te spelen'

Trepl legt uit wat voor stuk er in Eruit op de Buis wordt gespeeld. 'Het gaat om een suite uit Der Rosenkavalier, wat oorspronkelijk een opera is. Componist Richard Strauss kijkt hierin terug naar de tijd van Mozart en het Wenen van de achttiende eeuw. Omdat de opera zo succesvol was heeft hij een suite van 20 à 25 minuten gemaakt met de mooiste delen eruit en dat is heerlijk om te spelen. Het is een grote uitdaging voor een orkest.'

Ook geeft het Residentie Orkest binnenkort optredens vanuit de Paleiskerken in Den Haag die thuis via een livestream te bekijken zijn. 'Dat is een combinatie waar we nu over aan het nadenken zijn, ook gericht op de toekomst', aldus Trepl. 'We hebben een fantastisch team dat video- en audio-opnamen maakt. We proberen het op zo'n manier te registreren dat het je laat vergeten dat je voor een plat videoscherm zit, maar dat je het gevoel hebt dat je tot in het orkest reikt. We hebben iemand die met remotecamera's de musici van ongelofelijk dichtbij filmt. Zo hopen we iets heel spannends te kunnen aanbieden.'