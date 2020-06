Man van doodgestoken Etsuko: 'Verlies is voor mij onbeschrijflijk'

'Alles wat ik ooit wilde, was met haar oud worden. Maar dat zal nu nooit meer gebeuren.' Het zijn de woorden van de echtgenoot van Etsuko, de 56-jarige vrouw die op 4 mei vorig jaar door Thijs H. werd doodgestoken in de Scheveningse Bosjes. Op de tweede dag van het proces tegen H. las slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, namens haar man, een emotionele verklaring voor in de rechtbank in Maastricht. Ook eiste hij 20.000 euro smartengeld.

In de verklaring vertelt hij over de ontmoeting met zijn latere vrouw in Tokio, 21 jaar geleden. 'De Japanse taal beheerste ik niet en haar Engels stond nog op een laag niveau. Desondanks spraken we tot in de vroege uurtjes en vanaf dat eerste moment was het duidelijk dat er iets bijzonders tussen ons was.'

De twee waren tijdens de ontmoeting in de dertig en beiden vrijgezel: 'We waren allebei ingewikkelde individuen, maar voor het eerst in ons leven vonden we iemand die onze persoonlijkheden aanvulde. Maar wat nog belangrijker was, om diep en zonder twijfel lief te hebben.'

'Vriendelijk en zorgzaam'

De man van Etsuko volgt het proces tegen Thijs H. op afstand. Zijn vrouw beschrijft hij als vriendelijk en persoonlijk die artistiek was en piano speelde. Ook was ze een ervaren vechtsporter. Ondanks dat 'leefde ze volgens het boeddhistische credo om niemand of niets te schaden', schrijft haar hij. 'Een mooi persoon van binnen en van buiten', concludeert haar echtgenoot.

Op 4 mei 2019 kwam een abrupt einde aan haar leven toen ze haar twee honden uitliet in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Ze was er een bekend gezicht. Vooral omdat een van haar honden een handicap had en met een looprekje liep. Thijs H. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgestoken. Ze had dertig messteken en haar linkerpink was afgesneden. Volgens H. kreeg hij opdrachten voor de moord.

'Ze was alles voor mij'

De verdachte luisterde ademloos hoe Diekstra beschreef hoe Etsuko en haar man de wereld rondreisden naar Tokio, New York, Londen, Johannesburg en Singapore. Om uiteindelijk neer te strijken in Den Haag. 'Overal waar we woonden maakten we vrienden en was ze geliefd bij iedereen die haar leerde kennen.'

'Etsuko was alles voor mij en de pijn van haar verlies is voor mij onbeschrijfelijk', verklaarde de echtgenoot. 'Alleen de herinnering aan onze liefde houdt mij op de been.' Tot slot vroeg Diekstra namens de man aan de rechtbank om ervoor te zorgen dat niemand anders ooit de pijn zal ervaren die de nabestaanden hebben gevoeld bij het verlies van Etsuko.

Nabestaanden twijfelen

De nabestaanden twijfelen aan de ontoerekeningsvatbaarheid van H., zei advocaat Diekstra. Dat komt onder meer door zijn wijze van verklaren. 'Hij heeft een beperkt verhaal waarin hij scherp verklaart. En bij bepaalde zaken blijft hij weg of weet hij het niet meer, zei Diekstra. 'Dat kom berekenend over.'

Ook hield de verdachte vaker de schijn op, hield hij regelmatig zijn omgeving voor de gek en bleef hij middelen gebruiken, volgens de advocaat. Over de moordopdrachten zei Diekstra dat de nabestaanden daar ook vraagtekens bij plaatsen. H. verklaarde dat hij dacht dat hij aan de opdrachten moest voldoen en dat verzet zinloos was: 'Maar toch koos hij ervoor om in de Scheveningse Bosjes geen tweede slachtoffer te maken. Hij wist dat hij de opdracht kon negeren', zei Diekstra. Het gevoel dat bij de nabestaanden blijft hangen is: 'Wil Thijs H. ons rechtssysteem niet verslaan?'

De zaak tegen Thijs H.: hoe zat het ook alweer?